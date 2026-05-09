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본문 요약

다카이치 사나에 일본 총리가 오는 19일부터 방한해 경북 안동에서 이재명 대통령과 정상회담을 여는 방안을 조율 중이라고 일본 매체들이 9일 보도했다.

이 대통령은 지난 1월 다카이치 총리의 고향인 일본 나라현에서 다카이치 총리와 정상회담을 한 바 있다.

다카이치 총리도 이 대통령 고향을 답방함으로써 한·일 정상 간 '셔틀외교'를 강화하려는 것으로 풀이된다.

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일본 언론 “다카이치, 19일 경북 안동서 한·일 정상회담 조율 중”

입력 2026.05.09 11:44

이재명 대통령이 지난 1월13일 일본 나라현 나라시 정상회담 앞에서 영접 나온 다카이치 사나에 일본 총리와 악수하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 지난 1월13일 일본 나라현 나라시 정상회담 앞에서 영접 나온 다카이치 사나에 일본 총리와 악수하고 있다. 연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리가 오는 19일부터 방한해 경북 안동에서 이재명 대통령과 정상회담을 여는 방안을 조율 중이라고 일본 매체들이 9일 보도했다.

교도통신 등 일본 매체들은 이날 다카이치 총리가 오는 19일 1박2일 일정으로 한국을 방문해 이 대통령과 중동 정세 불안에 따른 에너지 수급 대책, 중요 광물 공급망 강화 등 경제 안보 협력 방안을 논의할 것이라고 전했다. 정상회담 개최지는 이 대통령 고향인 안동이 유력하다고 보도했다.

이 대통령은 지난 1월 다카이치 총리의 고향인 일본 나라현에서 다카이치 총리와 정상회담을 한 바 있다. 다카이치 총리도 이 대통령 고향을 답방함으로써 한·일 정상 간 ‘셔틀외교’를 강화하려는 것으로 풀이된다. 이 대통령과 다카이치 총리는 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 처음 대면하면서 셔틀외교의 적극적 이행을 약속한 바 있다.

이번 회담에서는 미국과 이란 간 전쟁 장기화에 따른 원유 대체 공급망 확보에 양국이 공조하는 방안이 논의될 것으로 전망된다. 한국은 원유 수입의 약 70%를, 일본은 90% 이상을 중동에 의존한다. 중국의 희토류 대일 수출 규제 강화에 따른 한·일 간 경제 안보 협력 방안도 논의될 것으로 보인다.

이번 한·일 정상회담은 미·중 정상회담 직후에 열릴 가능성이 높아 주목된다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 오는 14~15일 중국을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 열기로 했다. 이에 따라 한·일 회담에서도 미·중 회담 향방에 따른 양국의 대중 전략이 논의될 수 있다.

일본은 북한의 핵·미사일 개발에 대비한 한·미·일 방위 협력 중요성을 강조하고, 북한에 의한 일본인 납치 문제도 거론할 것으로 보인다.

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