미군·NASA 관측 장비 등에 포착 ‘외계인 존재’와 연관은 불확실

미국 정부가 ‘미확인 비행물체(UFO)’와 관련한 자료를 대거 공개했다. 20세기 중반부터 하늘과 우주 등에서 발견된 이상 현상을 기록한 문서, 사진, 동영상 등이다. 하지만 미국 정부는 이번에 공개한 UFO 자료가 외계 생명체 존재와 직접 연관된 것은 아니라는 입장이다.

미 국방부는 8일(현지시간) ‘미확인 이상현상(UAP)’과 관련한 컴퓨터 파일 161건을 기관 공식 홈페이지에 올렸다. UAP는 미국 정부기관이 UFO를 지칭할 때 사용하는 공식 표현이다.

이번에 공개된 파일은 대부분 문서 형태이지만, 사진과 동영상도 포함돼 있다. 1940년대부터 세계 각지와 우주에서 수집된 것들이다.

공개된 자료를 보면 상식적이지 않은 움직임을 보이는 물체들이 다수 발견된다. 미군 중부사령부가 2023년 임무 수행 중 적외선 센서로 찍은 동영상을 보면 특히 이상한 장면이 나온다.

이동하는 항공기에서 촬영한 것으로 추정되는 이 동영상에는 흰색 점 하나가 등장한다. 항공기에 부착된 적외선 센서로 계속 촬영되고 있다는 점을 고려하면 같은 비행 속도로 날고 있는 것으로 보인다.

그러다 흰색 점은 갑자기 좌우로 움직이더니 빠르게 화면 밖으로 사라진다. 관성의 영향 때문에 비행 방향과 속도가 완만하게 변하는 일반적인 항공기에서는 좀처럼 보기 힘든 기민한 기동이다.

이상한 현상은 우주에서도 확인됐다. 1972년 아폴로 17호가 월면에서 찍은 사진을 보면 점 3개가 삼각형을 이루며 검은 우주에 떠 있는 장면이 나타난다. 인위적으로 형성된 대형 같은 모습이다.

이밖에도 이번에 공개된 자료에는 1947년부터 1968년까지 기록된 UFO에 대한 미국 연방수사국(FBI)의 수사 기록도 실렸다. 1985년 파푸아뉴기니 하늘에 나타난 고속 비행 항공기에 대한 국무부 자료도 있다. UFO와 관련한 이번 자료 공개는 도널드 트럼프 미국 대통령의 올해 2월 지시에 따른 것이다.

다만 이번 자료 공개가 ‘UFO는 지적 외계생명체가 타고 온 우주선이다’는 일부 주장에 직접적으로 힘을 싣는 것은 아니다. 실체를 알 수 없는 현상이 있다고 해서 그것을 외계 생명체의 흔적이나 소행으로 단정 짓기는 어렵기 때문이다.

미 국방부도 이날 홈페이지에 “해당 자료는 관찰된 특정 현상의 성격에 대해 정부가 명확한 결론을 내리지 못한 것들”이라며 “이는 충분한 데이터의 부족 등 다양한 이유로 발생할 수 있다”고 했다. 그러면서 “민간 부문의 분석과 전문 지식 활용을 환영한다”고 덧붙였다. 미 국방부는 향후에도 기밀이 해제된 새 자료들을 공개할 것이라고 밝혔다.