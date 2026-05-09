모두가 ‘뼈를 묻겠다’는 평택을…6월 3일, 네 사람은 고배를 마신다

5파전 양상 재선거 르포…당 대표만 3명, 떨어지면 치명상

[주간경향] 뭔가 비현실적인 느낌이었다. 경기도 평택 서동대로를 운전하고 있었다. 2㎞ 남짓 전방, 파란 하늘 밑 갑자기 저 멀리 눈에 들어오는 조국 조국혁신당 대표의 상반신이 담긴 대형 현수막. 조금 더 가니 왼편 건물에 걸려 있는 김재연 진보당 대표의 웃는 얼굴 플래카드가 나타났다.

안중오거리 대각선 건너편엔 평택시장에 출마한 민주당 최원용 후보의 후원회 사무실이라는 걸 알리는 파란색 대형현수막이 타일 가게 3층 건물을 뒤덮고 있었다.

유의동 국민의힘 후보 사무실을 찾아가는 길이었다. 유 의원 사무실은 조국혁신당과 진보당 사무실이 있는 건물에서 1㎞쯤 떨어진 곳에 있었다. 황교안 자유와혁신 대표 선거사무실은 조국혁신당 사무실이 들어선 하나은행 건물 바로 뒤 약국 3층에 마련돼 있었다.

기자가 평택을 지역을 방문한 것은 5월 4일. 6·3 지방선거 D-30일 전이다. 5월 12일 개소식을 여는 김용남 더불어민주당 후보 사무실은 유의동 후보 사무실에서 700m 거리에 있다. 그러니까 이번 평택을 선거에서 5파전을 벌이는 주요 후보는 안중오거리에서 쭉 뻗은 안현로를 중심으로 반경 2㎞ 이내에 모두 모여 있는 셈이다.

안현로에 모여 있는 5파전 후보들 선거사무실

평택에서 만난 주민들, 지역 정치권 인사들의 말을 종합하면 가장 늦게 선거에 뛰어든 건 전략공천을 받은 김용남 민주당 후보다. 기자가 방문한 날 다양한 지역 민원에 대한 해결책을 담은 나머지 네 당의 현수막은 만났지만 정작 김용남 후보 명의의 현수막은 볼 수 없었다.

“우리 동네 시장, 도지사나 시의원·도의원도 뽑지만 저는 국회의원으로 나왔습니다. 1번입니다.”

이날 오전 평택 고덕면 동고리 마을회관에서 동네 노인들을 만난 김용남 후보의 자기소개다. 할아버지가 대뜸 물었다. “고향이 어디요.”

“저는 수원에서 태어났습니다.”

“어?” 안 들린다는 듯 되묻는 말에 김용남 후보가 다시 답한다.

“수원이 고향이지만 여기 동삭동에 변호사 사무실을 연 게 만 10년 됐어요.”

받아든 명함을 읽던 한 할머니가 추임새를 넣는다. “서울대학 나왔어. 서울대.”

김용남 후보의 덕담. “눈도 좋네. 다 보이세요?”, “아니 나는 다 보여.”

처음의 할아버지가 한마디 거든다.

“아, 나는 조국이라는 줄 알고.”

회관 인사가 끝나고 김 후보는 마을 이장 일행과 이야기를 나눴다.

“저는 김 후보 잘 압니다. 김어준 방송을 자주 들어서…”(동네주민), “아니, 저도 그 뉴스공장에 상당히 자주 오랫동안 나갔는데 최근에는 안 불러줘요. 갑자기 관계가 소원해졌나”(김 후보, 일동 웃음).

그에게 이번 재보궐에서 이른바 ‘뉴이재명을 상징하는 후보’로 언론이 분류하는 것에 대해 어떻게 생각하냐고 물었다. “중도보수층 중 이재명 대통령을 새로 지지하는 사람을 ‘뉴이재명’이라고 이름을 붙인다면 자신이 민주당에 들어오면서 민주당의 이념적 스펙트럼을 넓힌다는 측면에서 긍정적으로 본다”라는 것이 그의 답이다.

-과거 국민의힘에 있을 때 발언으로 공격을 많이 받습니다.

“진짜 이것은 일종의 ‘억까야 억까’(억지로 꼬투리를 잡아 공격한다는 인터넷 신조어). 저는 이태원 참사 때 그 규모로 봤을 때 적어도 행안부 장관은 사퇴해야 한다고 주장했습니다. 대통령실로 행진 시위가 있었고, 거기에 모든 경력(警力)을 총집중하면서 사건이 벌어졌다는 취지였는데, 그러면 뭐가 참사 원인이라는 겁니까. 지금 조국 후보 측에 솔직히 묻고 싶어요. 제가 웬만하면 대응하지 않겠다고 해서 그냥 대응 안 하고 있을 뿐이죠.”

다음으로 유의동 후보의 ‘유의동네 한 바퀴’ 행사를 취재할 계획이었다. 선거캠프 사무실 주변의 안중 주공아파트 일원을 돌며 동네 주민을 만난다는 행사였다. 그러나 취재는 불발됐다. 이날 저녁 출연 예정인 라디오 인터뷰 일정에 집중하느라 동네 마실 행사는 오전에 당겨서 진행했다는 것이다.

예정을 바꿔 진보당 김재연 후보가 대추리 평화마을에서 진행한 ‘대추리행정 대집행 20년 마을 주민 간담회’를 방문했다. 이날은 20년 전인 2006년 현재 미군기지에 수용된 평택 대추리에서 행정 대집행이 있었던 날이다. 김 후보는 당시 대학생 신분으로 마지막까지 남아 마을주민들과 함께 ‘투쟁’한 인연이 있었다. 신종원 이장(64)을 비롯한 대추리 주민들과 김 후보의 인연은 민주노동당과 통합진보당 시절부터 오래 이어져 내려왔다.

간담회가 끝난 뒤 김 후보와 이번 재선거에 관한 이야기를 나눴다.

“민주당이 평택을 후보를 낸다는 것에 대해서는 사실 별로 놀라지 않았지만 혁신당이 후보를 낸다는 것은 그전까지 전혀 들어보지 못해서 놀랐습니다.”

-이번 평택을 선거에 출마한 후보 중 당대표가 3명(조국·김재연·황교안)이나 됩니다. 어쨌든 당선될 사람은 1명인데 자칫 3명 다 떨어질 수도 있어요. 혹시 떨어지게 된다면 진보당보다 조국혁신당이 받을 타격이 더 클 것 같습니다.

“우리는 원래 여기 조직이 있으니까요. 그 조직을 더 성장시켜야지요.”

황교안 측 “여론조사 숨은 보수 표심 반영 안 한 것”

5파전을 벌이는 평택을 후보 중 황교안 후보는 이날 일정을 공개하지 않은 유일한 후보였다. 황 후보의 개인 SNS나 당 공식 홈페이지에도 이날뿐 아니라 다른 날도 일정을 찾기가 쉽지 않다.

“특별한 이유는 없다. 시 체육대회나 공식적인 일정에 맞춰 방문하고 사조직 활동도 하지만, 그렇다고 딱히 비공개 일정이 많은 것도 아니다.” 황 후보 사무실에서 만난 이신범 전략기획위원장의 말이다.

그는 현재의 여론조사 결과는 ‘숨은 보수 표심’을 정확히 반영하지 않기 때문에 그리 신뢰하진 않는다고 덧붙였다.

-민주·진보 쪽도 그렇지만 유의동 국민의힘 후보와 황교안 후보 사이의 단일화도 쉽지 않을 거로 보이는데요.

“여론조사 대부분 민주당 편향이지만 우리 황 후보와 유 후보 사이의 편차는 좁혀지고 있습니다. 아마 분위기를 보면 알겠지만 지금 유 후보는 상승하는 것이 아니라 떨어지는 추세입니다.”

-황 후보도 설령 이번 선거에서 안 되더라도 평택에 뼈 묻을 각오를 한 겁니까.

“당연하죠. 어쨌든 이번으로 끝나는 것이 아니라 곧바로 2년 후면 또 총선이니까요. 우리가 처음은 되게 낮게 시작했지만, 황 후보 지지 기반은 지금도 크지만 앞으로 더 커진다고 봅니다. 민주당 쪽 전략도 국민의힘 쪽에 초점을 맞춰야 하는데 조국 대표와 자기들끼리 경쟁 구도를 잡고 있잖아요. 솔직히 그런 방향으로 치열해질수록 그에 대한 반대급부도 분명히 있다고 믿고 있습니다.”

조국 “결국 마지막엔 조국·김용남 양자 대결 될 것”

이날 마지막 일정은 조국 조국혁신당 후보의 퇴근길 인사다. 고덕동 평택아트센터 사거리에서 오후 5시 30분부터 진행한다고 사전 공유된 이날 일정표에는 돼 있다. 신도시 거리 특유의 황량함이 있었지만, 조국 대표를 멀리서 알아보고 일부러 찾아와 인사하고 기념사진을 찍는 시민들이 눈에 띄었다. 차를 타고 가다 유리창을 내리고 ‘조국 파이팅!’을 외치는 지지자도 여럿이었다.

김덕주씨(36) 가족은 이날 낮 <매불쇼>에 출연한 조국 후보 생방송을 보고 일부러 자신들이 사는 서정리에서 이곳 유세 현장까지 찾아와 조 후보 유세를 응원했다. 그는 거꾸로 기자에게 선거 분위기는 어떤지 되물었다.

-유의동 후보와 오차범위 내에서 2·3등 순위가 뒤바뀌는 여론조사 결과도 있었습니다.

“구시가지 쪽보다 이쪽에서 홍보하는 것이 차라리 낫습니다. 평택 사람들의 특징이 목소리 큰 사람들의 의견만 반영되는 행정인데 실제 좋은 아이디어나 민원은 보통 시민이 다 가지고 있어요. 단체간담회를 한다고 조합장 만나는 것보다 일반 시민들과 스킨십을 많이 하는 게 맞다고 봅니다.”

다시 500m쯤 떨어진 곳으로 자리를 옮겨 진행한 퇴근 인사에 조 후보가 과거에 낸 <가불 선진국> 책을 들고 사인을 받으러온 여성과 이야기를 나눴다. 남양주에 살다가 고덕으로 이사 온 그는 15년차 민주당 권리당원이라고 밝혔다. “저는 조 대표의 말 중 이 비유가 가장 정확하다고 생각합니다. ‘전학생이 우등생이 되지 말라는 법은 없지 않냐.’ 그래도 저렇게 악수하고 사람들의 기운을 받는 것이 좋을 것 같습니다.”

-이번 평택을이 주목받는 건 민주당에서는 뉴이재명의 대표 격인 김용남 변호사가 공천을 받아 나왔고, 전통적인 민주당 지지층의 지지를 받는 조국 대표도 출마했다는 점입니다. 되면 다행이겠지만 조 후보가 당선되지 않는다면 조 후보 자신뿐 아니라 이후 조국혁신당의 장래도 불투명해진다는 점에서 리스크가 있지 않을까요.

즉각적으로 나온 그의 대답은 단호했다.

“안 져요.”

이동 중 조 후보에게 물었다.

-현실적으로 몇표를 받을 것으로 예상합니까.

“이전에 여러 차례 밝힌 대로 3표 차로 이길 거로 예상합니다. 황교안도 (지지율이) 빠질 것이고, 유의동도 빠질 겁니다. 다 내려가고 결국 조국 대 김용남으로 갈 것인데, 지금 여론조사는 민주당 조직표가 대기하고 있거든요. 우리는 대기하지 못합니다. 두고 보세요.”

-일부 여론조사에서는 3등이 나오기도 했습니다.

“별 의미 없다고 봅니다. 두고 봅시다.”

평택을 재선거 D-30일. 이날 선거운동은 그렇게 마무리됐다. 6·3 지방선거는 이제 한 달도 안 남았다.

5파전을 벌이고 있는 후보자 모두 이번 선거결과와 상관없이 평택에 뼈를 묻을 각오라고 말하고 있다. 하지만 살아남을 사람은 그중 1명에 불과하다. 나머지 4명 앞엔 패배의 쓴잔이 기다리고 있다.

운명의 승자는 누가 될까.