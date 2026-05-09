세계식량가격지수 3년여 만에 최고치···곡물·유지류·육류 상승

세계식량가격지수가 중동 정세 불안 등 영향으로 석 달 연속 올라 3년2개월 만에 최고 수준을 기록했다.

농림축산식품부는 유엔 식량농업기구(FAO)가 발표한 지난달 세계 식량가격지수가 130.7로 전달보다 1.6% 상승했다고 9일 밝혔다. 곡물, 유지류, 육류 가격은 올랐고, 유제품, 설탕 가격은 하락했다.

세계식량가격지수는 2014~2016년 평균 가격을 100으로 보고 그에 비해 얼마나 가격이 올랐는지 보여주는 지표다. 지난 1월까지 5개월 연속 하락하다 2월부터 3개월째 상승세를 이어가면서 2023년 2월(130.7) 이후 가장 높은 수준을 보였다. 다만 러시아·우크라이나 전쟁 여파로 급등했던 2022년 3월(160.2)보다는 낮다.

곡물 가격지수는 111.3으로 전달보다 0.8% 올랐다. 밀 가격은 미국 일부 지역의 가뭄과 호주의 강수량 감소 우려로 상승했다. 호르무즈 해협 봉쇄로 비료 가격이 높아져 농가들이 비료를 덜 쓰는 작물로 전환하면서 올해 밀 파종면적이 줄어들 것으로 전망되는 점도 가격 상승을 부추겼다. 옥수수와 쌀 가격지수도 상승했다.

유지류 가격지수는 팜유·대두유·해바라기유·유채유 가격이 모두 올라 전달보다 5.9%나 오른 193.9를 기록했다. 팜유 가격은 바이오연료 수요 증가 전망에 따라 5개월 연속 상승했다. 해바라기유 가격도 흑해 지역 공급 차질 우려 등으로 올랐다.

육류 가격지수는 전달보다 1.2% 오른 129.4였다. 쇠고기 가격은 브라질 내 도축 가능 물량 제한과 중국 중심의 안정적인 수입 수요로 강세를 보였다. 돼지고기 가격도 유럽연합(EU)의 계절적 수요 증가로 상승했다.

반면 유제품 가격지수는 119.6으로 전달보다 1.1% 내렸다. 버터와 치즈 가격은 EU와 오세아니아의 풍부한 우유 공급과 국제시장 내 경쟁 증가 영향으로 하락했다. 설탕 가격 지수는 국제 공급량이 충분할 것이란 전망에 전달보다 4.7% 하락한 88.5를 기록했다.

FAO는 2025∼2026년 세계 곡물 생산량은 30억3980만톤(t)으로 2024∼2025년 대비 6.0% 증가할 것으로 전망했다. 같은 기간 곡물 소비량은 29억4620만t으로 2.5% 증가할 것으로 내다봤다.