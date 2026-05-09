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블랙핑크 리사, 2026 월드컵 개막식 무대 선다···BTS 정국 이어 K팝 스타로는 두 번째

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본문 요약

걸그룹 블랙핑크 멤버 리사가 2026 북중미 월드컵의 개막식 무대에 오를 것으로 전망된다.

멕시코 개막식은 약 16분30초, 미국과 캐나다 개막식은 각각 13분 동안 열릴 예정이다.

월드컵 개막식 무대에 K팝 가수가 오르는 건 방탄소년단 멤버 정국에 이어 두 번째다.

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블랙핑크 리사, 2026 월드컵 개막식 무대 선다···BTS 정국 이어 K팝 스타로는 두 번째

입력 2026.05.09 18:10

수정 2026.05.09 18:34

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  • 노도현 기자

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블랙핑크 리사가 지난해 9월17일 부산 해운대구 우동 영화의전당에서 열린 제30회 부산국제영화제 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

블랙핑크 리사가 지난해 9월17일 부산 해운대구 우동 영화의전당에서 열린 제30회 부산국제영화제 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

걸그룹 블랙핑크 멤버 리사가 2026 북중미 월드컵의 개막식 무대에 오를 것으로 전망된다.

스포츠 전문 매체 디애슬레틱은 8일(현지시간) 리사가 국제축구연맹(FIFA)과 공연 계약을 맺었다고 보도했다. 이번 월드컵은 캐나다·미국·멕시코 등 3개국이 공동으로 개최한다. FIFA는 각 개최국이 치르는 첫 경기마다 개막식을 열 계획이라고 매체는 전했다. 개막식을 3번 여는 셈이다.

이번 월드컵 개막전은 다음달 11일 멕시코 수도 멕시코시티에서 열리는 멕시코와 남아프리카공화국 의 경기다. 디애슬레틱에 따르면 이날 경기에 앞서 멕시코 록밴드 마나, 알레한드로 페르난데스, 벨린다 등이 공연한다.

이튿날인 12일(현지시간) 캐나다 토론토에서 열리는 캐나다-보스니아 헤르체고비나 경기에서는 마이클 부블레, 앨라니스 모리셋, 알레시아 카라 등이 무대에 오른다.

같은날 미국 로스앤젤레스에서 진행되는 미국-파라과이 경기에선 케이티 페리, 퓨처, DJ 산조이 등이 공연할 예정이다. 리사도 이 무대에 오를 것으로 보인다.

멕시코 개막식은 약 16분30초, 미국과 캐나다 개막식은 각각 13분 동안 열릴 예정이다.

월드컵 개막식 무대에 K팝 가수가 오르는 건 방탄소년단 멤버 정국에 이어 두 번째다. 정국은 2022 카타르 월드컵 개막식 무대에서 공식 사운드트랙 ‘드리머스’를 선보였다.

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