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본문 요약

서해 최북단 인천 백령도 해상에서 불법 조업을 벌이던 중국 어선 2척이 해양경찰에 나포됐다.

해당 어선들은 전날 오후 8시쯤 인천 옹진군 백령도 북서방 해상에서 서해 북방한계선을 최대 3㎞가량 침범해 불법으로 조업한 혐의를 받고 있다.

해경은 NLL을 침범한 불법 조업 어선들을 발견하고 해군과 합동 작전을 벌여 백령도 북서방 14.8㎞ 해상에서 A호와 B호를 나포했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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백령도서 ‘불법 조업’ 중국 어선 2척 나포···선원 1명 사망

입력 2026.05.09 18:21

수정 2026.05.09 18:44

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  • 노도현 기자

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지난 8일 오후 인천 백령도 인근 해상에서 불법 조업을 하다가 해경에 나포된 중국 어선. 중부지방해양경찰청 서해5도특별경비단 제공

지난 8일 오후 인천 백령도 인근 해상에서 불법 조업을 하다가 해경에 나포된 중국 어선. 중부지방해양경찰청 서해5도특별경비단 제공

서해 최북단 인천 백령도 해상에서 불법 조업을 벌이던 중국 어선 2척이 해양경찰에 나포됐다.

중부지방해양경찰청 서해5도특별경비단은 영해 및 접속수역법 위반 혐의로 중국 어선 A호와 B호를 나포했다고 9일 밝혔다.

해당 어선들은 전날 오후 8시쯤 인천 옹진군 백령도 북서방 해상에서 서해 북방한계선(NLL)을 최대 3㎞가량 침범해 불법으로 조업한 혐의를 받고 있다.

해경은 NLL을 침범한 불법 조업 어선들을 발견하고 해군과 합동 작전을 벌여 백령도 북서방 14.8㎞ 해상에서 A호와 B호를 나포했다. 해경은 중국어선 선원들을 압송하는 과정에서 40대 중국인 선원 C씨가 심정지 상태인 것을 확인하고 심폐소생술을 하면서 병원으로 이송했지만 C씨는 결국 숨졌다.

해경은 C씨가 술을 많이 마셨다는 다른 선원들의 진술을 토대로 구체적인 사망 경위를 조사할 예정이다. 해경 관계자는 “중국인 선원의 사망 사실을 중국 측 영사기관에 통보했다”며 “압송한 선원들을 대상으로 불법조업 경위 등을 조사할 것”이라고 말했다.

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