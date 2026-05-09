‘약물 탄 술로 남편 살해 모의’ 태권도장 직원·관장 구속

약물을 탄 술로 남편을 살해하려 한 태권도장 직원과 공범 관장이 경찰에 구속됐다.

경기 부천 원미경찰서는 9일 살인미수 혐의로 태권도장 관장인 20대 여성 A씨와 직원인 40대 여성 B씨를 구속했다.

이효선 인천지법 부천지원 판사는 이날 오후 A씨와 B씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “증거를 인멸하거나 도주할 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

A씨와 B씨는 지난달 25일 부천시 원미구 B씨의 집 냉장고에 약물을 탄 술을 넣어두고 B씨 남편인 50대 남성 C씨를 살해하려 한 혐의를 받고 있다. 이들은 C씨가 평소 혼자 술을 마신다는 점을 노렸지만, C씨는 약물이 섞인 술을 마시지 않은 것으로 파악됐다.

이들의 살인미수 범행은 지난 6일 오후 관장 A씨가 직원 B씨 자택에서 C씨에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의(특수상해)로 체포돼 조사를 받는 과정에서 드러났다. 경찰은 A씨와 B씨가 주고받은 휴대전화 메시지에서 살인을 모의한 정황을 확인하고 B씨를 긴급체포했다.

이후 A씨는 알약 형태의 벤조디아제핀계 약물 60정을 빻아 가루로 만든 뒤 B씨를 통해 1.8ℓ짜리 소주 페트병에 넣었다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

벤조디아제핀은 불면증과 불안장애 완화에 쓰이는 향정신성의약품 성분이다. ‘강북 모텔 연쇄살인’ 사건 피의자 김소영이 20대 남성들을 대상으로 범행할 때 이 물질을 사용했다.