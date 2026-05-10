“주말도 일찍 일어나야 월요병 퇴치”…수면 과학자가 지목한 의외의 숙면 습관

잠을 잘 자기 위해 사람들은 암막 커튼을 치고, 수면용 음향을 틀고, 멜라토닌을 찾는다. 하지만 최근 수면 전문가들은 오히려 “잠드는 시간보다 더 중요한 건 기상 시간”이라고 강조하고 있다.

<렛뎀 이론>으로 잘 알려진 베스트셀러 작가이자 동기 부여 강연가인 멜 로빈스는 최근 자신의 팟캐스트 에피소드에서 신경과 전문의 및 알츠하이머 전문가를 만나 숙면에 관한 조언을 구했다. 전문가의 핵심은 의외로 단순하다. “잠을 설쳤더라도 매일 같은 시간에 일어나라”는 것이다.

전문가들에 따르면 이는 우리 몸의 ‘생체시계’를 안정시키는 데 중요한 역할을 한다. 수면 시간이 들쭉날쭉할수록 뇌와 신체는 언제 잠들고 깨어야 하는지 혼란을 겪게 되는데, 일정한 기상 시간이 이런 리듬을 다시 맞추는 기준점 역할을 한다.

특히 주말 늦잠 습관도 수면 리듬을 깨뜨리는 요인으로 꼽힌다. 평일과 주말 기상 시간이 크게 차이 나면 일종의 ‘사회적 시차’가 생겨 월요일 피로감을 악화시킬 수 있다는 것이다.

수면 전문가들은 아침 햇빛 노출도 중요하게 본다. 아침에 햇볕을 쬐며 산책을 하면 몸이 낮과 밤의 주기를 더 명확히 인식하게 되고, 밤에는 자연스럽게 졸음을 느끼는 데 도움이 될 수 있다.

또한 전문가들은 숙면을 단순한 휴식이 아니라 ‘뇌 청소 과정’에 가깝다고 설명한다. 수면 중 뇌에서는 노폐물 제거와 기억 정리 과정이 활발하게 이뤄지는데, 만성적인 수면 부족은 집중력과 기억력 저하뿐 아니라 스트레스 호르몬 증가와도 연결될 수 있다는 것이다.

최근 온라인에서는 멜 로빈스의 다양한 숙면 팁들이 화제가 되고 있다. 그중에는 잠들기 전 종이에 미처 끝내지 못한 일을 적어두는 방법도 있다. 이는 뇌 속의 ‘미완성 과제’를 외부로 꺼내 불안과 반복 사고를 줄이는 방식으로 소개된다. 실제로 2018년 미국 배일러대학의 연구에서는 ‘다음 날 할 일을 적은 참가자들이 더 빨리 잠드는 경향을 보였다’고 보고됐다.