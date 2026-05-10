넷플릭스 보는 침실 대신…요즘 뜨는 ‘쉼 중심’ 인테리어

침대 위엔 쿠션이 가득 쌓여 있고, 벽 한쪽엔 대형 TV가 자리 잡고 있다. 하루를 마치고 들어가는 침실인데도 이상하게 눈이 피로하다. ‘호텔 같은 침실’로 꾸몄지만 정작 쉬는 공간이라기보다 전시된 공간처럼 느껴지는 이유다.

최근 국내 인테리어 트렌드는 화려한 ‘호텔식 럭셔리’보다 실제 휴식과 정서적 안정감에 더 무게를 두는 방향으로 바뀌고 있다. SNS 속 과시형 침실보다는 몸과 마음이 편안해지는 공간을 만들려는 흐름이 강해지는 분위기다.

대표적인 변화는 세트 가구의 퇴장이다. 침대와 협탁, 서랍장을 모두 같은 디자인으로 맞추는 방식은 오랫동안 무난한 선택으로 여겨졌지만, 최근에는 오히려 획일적이고 답답해 보인다는 평가를 받는다. 대신 서로 다른 소재와 색감을 조합해 개성을 살리는 ‘믹스 앤 매치’ 스타일이 인기를 끌고 있다.

부피가 큰 가구도 다시 점검 대상이 되고 있다. 짙은 색의 거대한 장롱이나 장식이 많은 클래식 가구는 공간을 실제보다 더 좁고 무겁게 보이게 만들기 때문이다. 최근에는 다리가 가늘고 낮은 채도의 가구처럼 시야를 덜 가리는 디자인이 선호된다. 침실에서 중요한 것은 존재감보다 여백감이라는 인식이 커지고 있다.

침실 TV를 없애는 흐름도 비슷하다. 과거에는 ‘침대에 누워 넷플릭스 보기’가 최고의 휴식처럼 여겨졌지만, 최근에는 수면의 질을 떨어뜨리는 요소라는 인식이 확산하고 있다. TV와 스마트폰 화면에서 나오는 블루라이트가 생체리듬을 방해할 수 있기 때문이다.

이 같은 흐름은 해외 전문가들의 조언과도 맞닿아 있다. 미국 라이프스타일 매체 컨트리 리빙은 최근 ‘침실에서 당장 치워야 할 것들’을 주제로 인테리어 디자이너들의 의견을 소개했다. 핵심은 단순하다. 침실은 보여주기 위한 공간보다 제대로 쉬기 위한 공간이어야 한다는 것이다.

가장 먼저 지목된 것은 과한 쿠션이다. 침대 위를 가득 채운 장식용 쿠션과 담요는 사진으로 보면 근사하지만 실제 생활에서는 오히려 번거롭다. 매일 치우고 다시 정리해야 하는 데다 시각적인 피로감도 크다. 디자이너 로니 폴은 “고급스러운 침실은 많은 장식보다 절제된 침구에서 나온다”고 설명했다.

전문가들은 침실 벽 한쪽을 차지한 대형 TV 대신 그림이나 패브릭 아트를 추천한다. 또 협탁 위 정리 역시 중요하다고 강조했다. 로니 폴은 “충전기 선과 영양제, 영수증, 읽다 만 책이 뒤섞인 침대 옆 공간은 생각보다 큰 스트레스를 준다”며 “꼭 필요한 조명과 책 한 권 정도만 남겨두는 것이 심리적인 안정감을 만드는 데 도움이 될 것”이라고 조언했다.