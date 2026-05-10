창간 80주년 경향신문

안전조치 없이 크레인 도로 세웠다가 오토바이 운전자 사망···현장소장 집행유예

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대구의 한 관로 공사 현장에서 안전관리를 제대로 하지 않아 사망 사고를 낸 건설업체 현장소장이 집행유예를 선고받았다.

대구지법 서부지원 형사2단독 장동민 부장판사는 업무상과실치사 혐의로 기소된 현장소장 A씨에게 금고 8개월에 집행유예 2년을 선고했다고 10일 밝혔다.

A씨는 2024년 3월 대구 달성군 구지면 관로 시설물 설치 공사를 책임지던 중 안전조치를 방치해 인근을 지나던 오토바이 운전자 B씨를 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

안전조치 없이 크레인 도로 세웠다가 오토바이 운전자 사망···현장소장 집행유예

입력 2026.05.10 08:55

  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대구지법 전경. 백경열 기자

대구지법 전경. 백경열 기자

대구의 한 관로 공사 현장에서 안전관리를 제대로 하지 않아 사망 사고를 낸 건설업체 현장소장이 집행유예를 선고받았다.

대구지법 서부지원 형사2단독 장동민 부장판사는 업무상과실치사 혐의로 기소된 현장소장 A씨(58)에게 금고 8개월에 집행유예 2년을 선고했다고 10일 밝혔다.

A씨는 2024년 3월 대구 달성군 구지면 관로 시설물 설치 공사를 책임지던 중 안전조치를 방치해 인근을 지나던 오토바이 운전자 B씨(66)를 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

사고 당시 대형 카고 크레인은 작업계획서상 공사 현장 내부에서만 운용하게 돼 있었다. 하지만 적재함의 철근을 내리는 과정에서 외부 도로에 정차했고, 안전책임자인 A씨는 이를 묵인했다. 도로 작업 시 의무적으로 이행해야 할 신호수 배치와 안전표지 설치도 이뤄지지 않았다. B씨가 탄 오토바이는 도로에 불법 정차한 크레인 뒤편을 그대로 들이받았고 B씨는 끝내 숨졌다.

재판부는 “피해자가 사망하는 돌이킬 수 없는 결과가 발생했고 유족들로부터 용서받지 못했다”며 “B씨가 전방 주시를 제대로 하지 않은 것도 사고 원인이었던 점을 고려했다”고 양형의 이유를 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글