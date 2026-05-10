안전조치 없이 크레인 도로 세웠다가 오토바이 운전자 사망···현장소장 집행유예

대구의 한 관로 공사 현장에서 안전관리를 제대로 하지 않아 사망 사고를 낸 건설업체 현장소장이 집행유예를 선고받았다.

대구지법 서부지원 형사2단독 장동민 부장판사는 업무상과실치사 혐의로 기소된 현장소장 A씨(58)에게 금고 8개월에 집행유예 2년을 선고했다고 10일 밝혔다.

A씨는 2024년 3월 대구 달성군 구지면 관로 시설물 설치 공사를 책임지던 중 안전조치를 방치해 인근을 지나던 오토바이 운전자 B씨(66)를 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

사고 당시 대형 카고 크레인은 작업계획서상 공사 현장 내부에서만 운용하게 돼 있었다. 하지만 적재함의 철근을 내리는 과정에서 외부 도로에 정차했고, 안전책임자인 A씨는 이를 묵인했다. 도로 작업 시 의무적으로 이행해야 할 신호수 배치와 안전표지 설치도 이뤄지지 않았다. B씨가 탄 오토바이는 도로에 불법 정차한 크레인 뒤편을 그대로 들이받았고 B씨는 끝내 숨졌다.

재판부는 “피해자가 사망하는 돌이킬 수 없는 결과가 발생했고 유족들로부터 용서받지 못했다”며 “B씨가 전방 주시를 제대로 하지 않은 것도 사고 원인이었던 점을 고려했다”고 양형의 이유를 밝혔다.