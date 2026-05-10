농작물 수확기 앞두고 ‘진딧물 주의보’···충남도 “5월이 골든타임”

충남도는 10일 “최근 기온 상승과 함께 월동지에서 깨어난 유시충(날개 달린 성충) 진딧물의 농경지 유입이 본격화되고 있다”며 농가의 철저한 예찰과 초기 방제를 당부했다.

진딧물은 농작물의 즙액을 빨아들여 생육을 저해하는 해충이다. 오이모자이크바이러스(CMV), 잠두위조바이러스(BBWV), 고추모틀바이러스(PepMoV) 등 바이러스병을 옮기는 매개충이기도 하다.

도에 따르면 진딧물 발생은 이미 지난달 말부터 농업 현장에서 확인되고 있으며, 이달 중순부터는 밀도 증가 속도가 더욱 빨라질 것으로 예상된다. 현재 고추를 비롯한 노지 재배 작물은 모종을 옮겨심는 정식 시기이고, 시설 재배 작물은 수확 시기에 있어 해충 방제와 바이러스 예방이 중요하다.

도는 이에 따라 농가에 진딧물 발생 초기 신속한 감염주 제거와 주변 잡초 및 기주식물 제거, 끈끈이트랩을 활용한 예찰과 생육 단계별 등록 약제 및 친환경 자재 사용 등을 통한 종합적인 작물 관리를 당부했다. 특히 수확기를 앞둔 작물은 농약 잔류 부담이 적은 유기농업자재 활용을 권고했다.

도 관계자는 “5월은 진딧물 방제의 골든타임으로, 초기 대응 여부가 올해 작황과 수확량을 좌우할 수 있다”며 “화학 약제 중심 방제보다 적절한 유기농업자재를 활용해 저항성과 농약 잔류를 줄이는 친환경 관리가 필요하다”고 말했다.