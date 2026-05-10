더 뜨거워진 여름, 제주 해수욕장 ‘개장은 당기고 폐장은 늦추고’

6월24일 일제히 개장 9월6일까지 운영 파라솔·평상 이용 가격 3년 연속 동결 함덕해수욕장, 반려동물과 함께 ‘펫 비치’로

더워진 날씨로 올해 제주지역 해수욕장의 개장은 빨라지고 폐장은 늦어질 전망이다.

제주도는 최근 해수욕장 소재 마을 이장·청년회장 등이 참석한 ‘2026년 상반기 해수욕장협의회’를 열고 개장 기간과 운영 시간, 편의용품 가격 등을 확정했다고 10일 밝혔다.

올해 해수욕장 개장 기간은 6월24일부터 9월6일까지 모두 75일간이다. 이는 지난해(69일)보다 6일 늘어난 수치다.

특히 지난해까지 해수욕장별로 달랐던 운영 기간을 올해부터는 도내 12개 지정 해수욕장에 모두 동일하게 적용하기로 했다.

운영 시간은 오전 10시~오후 7시를 기본으로 한다. 다만 한여름인 7월15일부터 8월15일까지 한달간 삼양·월정해수욕장은 오후 8시까지, 야간 조명시설을 갖춘 이호테우·협재해수욕장은 오후 9시까지 연장 운영한다.

함덕해수욕장은 지난해에 이어 올해도 반려동물과 함께 물놀이를 즐길 수 있는 특화해수욕장 ‘펫 비치’로 운영된다. 또 12개 해수욕장의 파라솔과 평상 대여가격은 각각 2만원, 3만원으로 통일해 동결한다.

도 관계자는 “반려동물 양육 인구가 1546만명을 넘어설 정도로 높아진 수요를 반영했다”면서 “해수욕장 내 이용객 편의용품 가격은 3년째 동결했다”고 설명했다.

도는 더 뜨거워진 여름 날씨로 물놀이 수요가 증가할 것으로 보고 올해 해수욕장 이용객 목표를 지난해 144만명보다 약 10% 많은 160만명으로 설정했다. 해수욕장 이용객은 2023년 103만명, 2024년 113만명 등으로 매년 늘고 있다. 도는 올해 방문객 증가에 대비해 안전관리 인력도 지난해보다 27명 늘어난 315명을 투입한다.

김종수 제주도 해양수산국장은 “올해 하루 30분씩 관광객과 도민이 함께하는 쓰담달리기(플로깅) 시간을 운영하고, 수질 검사와 해파리 발생 정보도 실시간 공유해 안전하고 쾌적한 해수욕장을 운영하겠다”면서 “특히 올해 조기 개장과 특화해수욕장 운영으로 방문객을 늘리고, 주변 상권 소비로 이어지도록 하겠다”고 말했다.