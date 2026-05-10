테슬라, 기아 제치고 지난달 국내 전기차 첫 1위

테슬라가 지난달 국내 승용 전기차 분야에서 기아를 처음으로 제치고 판매 1위 브랜드가 됐다. 중동 전쟁에 따른 고유가가 지속되면서 전기차 전환 수요가 늘고, 특히 자율 주행, 인포테인먼트 등 차량 소프트웨어(SW) 요소를 중시하는 젊은 층이 대거 테슬라를 선택한 것이 이유로 지목된다.

10일 한국수입자동차협회(KAIDA) 등의 집계를 보면, 지난 4월 테슬라는 국내 시장에서 총 1만3190대를 팔았다. 기존 국내 승용 전기차 판매 1위였던 기아의 지난달 전기차 판매량(1만1673대·PV5 제외)를 넘어서는 것으로, 테슬라는 국내 승용 전기차 시장에서 처음으로 1위 브랜드에 올랐다. 특히 테슬라의 기록은 수입차 브랜드가 기록한 역대 가장 많은 월별 판매량으로, 테슬라는 모델Y·모델3 등 전기차만으로 이같은 결과를 이뤄냈다.

테슬라의 인기는 20∼30대가 주도하고 있다는 것이 자동차 업계의 대체적 평이다. 큰 폭의 가격 인하와 고유가에 따른 전기차 수요 증가, 젊은 층의 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 선호 현상 등이 테슬라의 인기를 견인했다고 업계는 평가한다. 실제 카이즈유데이터연구소 집계에 따르면 지난달 20대의 신차등록 대수는 전 연령대에서 가장 높은 36.3%의 증가율을 기록했다.

국내에서 판매되는 테슬라 차량의 90% 이상은 중국에서 만들어진 모델Y와 모델3다. 특히 젊은 층이 선호하는 테슬라 FSD(Full Self Driving) 기능은 중국산 차량에서는 사용이 불가능하지만, 일부 국내 소비자가 이 기능을 불법으로 활성화하려는 시도도 포착된다. 국내에서 테슬라 FSD 기능은 미국에서 생산한 모델 S·X와 사이버트럭에서만 사용할 수 있다.