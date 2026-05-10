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LG전자 류재철, “문제 드러내고 이기는 실행으로 일등 LG전자 만들자”

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본문 요약

류재철 LG전자 최고경영자는 "문제를 드러내고 이기는 실행에 집중해 구성원과 함께 성장하는 일등 LG전자를 만들자"고 말했다.

'리인벤트 2.0'은 성장, 소통 등 핵심 가치와 함께 문제를 드러내고 실행에 집중해 일하는 방식을 빠르게 변화시키는 것을 골자로 한다.

류 CEO는 특히 '문제 드러내기'와 '이기는 실행'을 강조하며 품질·비용·납기 경쟁력을 강화할 것도 강조했다.

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LG전자 류재철, “문제 드러내고 이기는 실행으로 일등 LG전자 만들자”

입력 2026.05.10 10:47

  • 김유진 기자

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LG전자 류재철 CEO가 최근 서울 마곡 LG사이언스파크에서 개최된 타운홀 미팅에서 구성원과 함께 성장하는 LG전자를 위한 ‘리인벤트 2.0’을 발표하고 있다. LG전자 제공

LG전자 류재철 CEO가 최근 서울 마곡 LG사이언스파크에서 개최된 타운홀 미팅에서 구성원과 함께 성장하는 LG전자를 위한 ‘리인벤트 2.0’을 발표하고 있다. LG전자 제공

류재철 LG전자 최고경영자(CEO)는 “문제를 드러내고 이기는 실행에 집중해 구성원과 함께 성장하는 일등 LG전자를 만들자”고 말했다.

LG전자는 10일 류 CEO가 최근 서울 마곡 LG사이언스파크에서 취임 후 첫 전체 구성원 대상 타운홀 미팅을 열고 이같이 말했다고 밝혔다.

1989년 금성사 가전연구소 연구원으로 입사한 이래 37년간 LG전자에 몸담은 그는 “작게 느끼는 매일의 1% 진보가 1년이 지나면 약 40배의 격차를 만들고, 매일의 1% 퇴보는 1년이 지나면 약 1480배의 후퇴로 이어진다”고 말했다. 그러면서 “늘 잊지 말고 실천해야 할 것은 매일 1%의 변화를 축적해 가는 것이고, 앞으로 만들어 갈 경쟁력은 오늘 1% 개선된 행동에서 시작한다”고 했다.

류 CEO는 LG전자 고유의 일하는 방식 및 조직문화 혁신 캠페인인 리인벤트(REINVENT)를 업그레이드한 ‘리인벤트 2.0’도 발표했다. ‘리인벤트 2.0’은 성장, 소통 등 핵심 가치와 함께 문제를 드러내고 실행에 집중해 일하는 방식을 빠르게 변화시키는 것을 골자로 한다.

류 CEO는 특히 ‘문제 드러내기’와 ‘이기는 실행’을 강조하며 품질·비용·납기 경쟁력을 강화할 것도 강조했다. 그는 “수많은 위기를 지나 여기까지 온 LG전자의 혁신 DNA와 저력을 믿고 모두의 작은 변화를 모아 LG전자의 미래를 바꾸자”고 말했다.

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