LG전자 류재철, “문제 드러내고 이기는 실행으로 일등 LG전자 만들자”

류재철 LG전자 최고경영자(CEO)는 “문제를 드러내고 이기는 실행에 집중해 구성원과 함께 성장하는 일등 LG전자를 만들자”고 말했다.

LG전자는 10일 류 CEO가 최근 서울 마곡 LG사이언스파크에서 취임 후 첫 전체 구성원 대상 타운홀 미팅을 열고 이같이 말했다고 밝혔다.

1989년 금성사 가전연구소 연구원으로 입사한 이래 37년간 LG전자에 몸담은 그는 “작게 느끼는 매일의 1% 진보가 1년이 지나면 약 40배의 격차를 만들고, 매일의 1% 퇴보는 1년이 지나면 약 1480배의 후퇴로 이어진다”고 말했다. 그러면서 “늘 잊지 말고 실천해야 할 것은 매일 1%의 변화를 축적해 가는 것이고, 앞으로 만들어 갈 경쟁력은 오늘 1% 개선된 행동에서 시작한다”고 했다.

류 CEO는 LG전자 고유의 일하는 방식 및 조직문화 혁신 캠페인인 리인벤트(REINVENT)를 업그레이드한 ‘리인벤트 2.0’도 발표했다. ‘리인벤트 2.0’은 성장, 소통 등 핵심 가치와 함께 문제를 드러내고 실행에 집중해 일하는 방식을 빠르게 변화시키는 것을 골자로 한다.

류 CEO는 특히 ‘문제 드러내기’와 ‘이기는 실행’을 강조하며 품질·비용·납기 경쟁력을 강화할 것도 강조했다. 그는 “수많은 위기를 지나 여기까지 온 LG전자의 혁신 DNA와 저력을 믿고 모두의 작은 변화를 모아 LG전자의 미래를 바꾸자”고 말했다.