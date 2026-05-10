인천시, 취약계층에 11일부터 ‘수도권 역차별 해소지원금’ 5만원 지급

인천시가 취약계층에 지원하는 정부의 고유가 피해지원금에 이외에 추가로 5만원씩 지급한다.

인천시는 11일부터 7월3일까지 정부의 고유가 피해지원금 1차 지급 대상자인 취약계층 22만여명에게 ‘인천형 역차별 해소지원금’을 지급한다고 10일 밝혔다.

이번에 지원되는 추가금은 정부가 인천을 수도권이라며 고유가 피해지원금을 비수도권비해 5만원 적게 책정된 데 따른 보전 차원이다.

추가 지원금은 지역화폐인 인천 e음 카드로 지급되며, 인천e음 앱에서 24시간 가능하다. 오프라인 신청은 거주지 읍·면·동 행정복지센터를 방문하면 된다.

신청 첫 주와 둘째 주인 11~22일에는 출생연도 끝자리 기준으로 월요일 1.6, 화요일 2.7, 수요일 3.8, 목요일 4.9, 금요일 5.0 등 요일제를 적용하고, 이후에는 출생연도와 관계없이 누구나 신청할 수 있다,

앞서 4월27일부터 지난 8일까지 실시한 고유가 피해지원금 1차 접수 결과, 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가정 등 인천지역 지급 대상자 22만256명의 90% 이상이 신청한 것으로 집계됐다.

인천시는 18일부터 7월3일까지 소득 하위 70% 이하 가구와 1차 기간 내 신청하지 못한 미신청자를 대상으로 고유가 피해지원금 2차 신청를 받는다.