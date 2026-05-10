서울 중구가 명동 거리가게 인기 먹거리 10개 품목을 검사한 결과 대장균과 식중독 유발균이 검출되지 않아 모두 적합 판정을 받았다고 10일 밝혔다.

중구는 지난달 15일 명동 거리가게에서 판매 중인 먹거리 완제품 10가지를 무작위로 수거해 위생 검사를 진행했다. 검사 대상은 계란빵, 닭강정, 닭꼬치, 떡볶이, 생과일주스, 탕후루, 핫바 등 외국인 관광객과 시민들에게 인기가 높은 메뉴들로 선정했다.

수거된 식품은 민간 전문 검사기관인 세스코에 맡겨 분석했다. 식품접객업소 조리식품 기준에 따라 대장균과 식중독 유발균 6종에 대한 미생물 검사를 진행한 결과 전 품목에서 유해균이 검출되지 않았다.

중구 관계자는 “명동 거리가게 먹거리의 전반적인 위생 수준과 안전성을 확인하고, 가게 운영자들에게 위생관리 중요성을 환기하는 계기가 됐다”고 말했다.

구는 시범적으로 실시한 이번 검사를 시작으로 거리가게 위생관리 체계를 한층 강화할 계획이다. 세스코와 연계해 오는 14~15일 거리가게 운영자 교육에서 전문적인 식품위생 교육을 진행한다. 다음달에는 전통시장 내 거리가게와 가로판매대까지 식품 위생검사를 확대한다. 9월에는 위생안전 컨설팅도 추진할 예정이다.