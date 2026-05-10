창간 80주년 경향신문

서울 중증장애청년 지원하는 ‘이룸통장’, 가구원 중복 가입 허용

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울시가 올해부터 중증장애청년의 자산 형성을 지원하는 '이룸통장' 사업에서 가구원 중복 가입을 허용한다고 10일 밝혔다.

신청 서식과 제출 서류는 서울시·서울시복지재단·25개 자치구 홈페이지에서 확인할 수 있다.

시는 면접 없이 신청자 연령, 가구소득재산, 서울시 거주기간 등을 포함한 선정심사표에 따라 고득점순으로 최종 참가자를 선발한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

서울 중증장애청년 지원하는 ‘이룸통장’, 가구원 중복 가입 허용

입력 2026.05.10 11:22

  • 노도현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2026년 서울시 중증장애인 이룸통장 신규 참가자 모집 포스터. 서울시 제공

2026년 서울시 중증장애인 이룸통장 신규 참가자 모집 포스터. 서울시 제공

서울시가 올해부터 중증장애청년의 자산 형성을 지원하는 ‘이룸통장’ 사업에서 가구원 중복 가입을 허용한다고 10일 밝혔다.

이룸통장은 참가자가 3년 동안 매달 일정 금액(10만·15만·20만원)을 저축하면, 서울시가 월 15만원을 추가로 적립해주는 사업이다. 20만원씩 저축할 경우 3년 만기 시 본인 저축액 720만원과 매칭 지원금 540만원을 합한 1260만원에 이자를 더해 받게 된다.

기존에는 같은 가구에 중증장애청년이 둘 이상인 경우 한 명만 참여할 수 있었다. 하지만 올해부터는 가구원의 중복 가입 제한을 없앴다. 자격만 갖추면 형제·자매 가입 여부와 관계없이 참여할 수 있게 됐다.

올해 서울시는 지난해보다 150명 늘어난 650명을 지원한다. 모집 대상은 공고일(5월4일) 기준 서울시에 거주하는 만 15~39세 ‘장애 정도가 심한’ 중증장애청년으로, 가구 소득인정액이 기준 중위소득 100% 이하여야 한다.

다만 생계·의료급여, 서울형기초보장, 보장시설 수급자인 경우, 소득·재산 조사가 불가능한 경우, 신용유의자이거나 본인 명의 통장 개설이 불가능한 경우 등에 해당하면 신청할 수 없다.

참가 신청 기간은 이달 11일부터 22일까지다. 신청은 주소지 동주민센터 방문 접수로만 가능하다. 신청 서식과 제출 서류는 서울시·서울시복지재단·25개 자치구 홈페이지에서 확인할 수 있다.

시는 면접 없이 신청자 연령, 가구소득재산, 서울시 거주기간 등을 포함한 선정심사표에 따라 고득점순으로 최종 참가자를 선발한다. 오는 8월 말쯤 최종 선정 결과를 발표할 예정이다.

자세한 사항은 서울시 120다산콜 또는 주소지 관할 자치구·동주민센터에 문의하면 된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글