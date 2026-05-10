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의성·성주·칠곡서 예술·생태 체험···경북도 ‘온동네 돌봄 주말 프로그램’ 5월 시작

입력 2026.05.10 11:30

‘온동네 돌봄 주말 가족 프로그램’ 홍보물. 경북도 제공

‘온동네 돌봄 주말 가족 프로그램’ 홍보물. 경북도 제공

경북도는 대학과 연계한 ‘온동네 돌봄 주말 가족 프로그램’을 이달부터 운영한다고 10일 밝혔다.

이 프로그램은 경북도가 지난해부터 추진한 지역 대학 연계 온동네 초등 돌봄·교육프로그램 지원사업을 올해 주말 가족 프로그램으로 확대한 것이다. 가정의 달을 맞아 5월부터 3개월간 대구가톨릭대학교와 한국관광공사 대구경북지사 관광두레와 함께 운영한다.

프로그램은 의성·성주·칠곡 등 3개 시군에서 진행된다. 경북지역 내 초등학생 가족이면 누구나 참여할 수 있다. 선착순 500명을 모집하며 참여를 희망하는 지역민은 11일부터 붙임 포스터 QR 코드로 신청하면 된다.

지역별로는 의성에서 현대미술·섬유 등 4개 예술 프로그램 8회, 성주에서 참외·차·버섯 등 4개 농산물·먹거리 프로그램 16회, 칠곡에서 꿀벌·승마·피자·미식 등 7개 생태·체험 프로그램 24회가 각각 운영된다.

경북도는 대구가톨릭대를 주관대학으로 21개 대학이 참여하는 맞춤형 돌봄 및 방과후 교육프로그램 운영 사업을 앵커(구 라이즈) 핵심사업으로 추진하고 있다. 지난해에는 100개 교육프로그램을 개발해 지역 163개 초등학교 2만2952명에게 지원했다.

올해는 늘봄학교에 더해 학교 밖 지역 돌봄 기관에도 돌봄·교육프로그램을 지원하고 경제·금융 교육과 특수학급 프로그램을 신규로 추가해 운영의 질을 높인다.

이상수 경북도 지방시대정책국장은 “가정의 달을 맞아 아이들에게 양질의 돌봄·교육 프로그램을 지원하고 가족과 함께할 수 있는 자리를 마련했다”며 “앞으로도 대학·전문가들과 함께 아동 맞춤형 프로그램을 적극 지원하겠다”고 말했다.

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