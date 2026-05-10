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전기차 캠핑, 이것만은 꼭!…V2L 활용과 배터리 관리 체크리스트

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본문 요약

전기차의 보급으로 캠핑의 패러다임이 '차박'에서 '전기차박'으로 진화했다.

전기차는 매연이 없지만, 주변 내연기관차의 매연이 들어올 수 있으니 환기도 잘 해주면 좋다.

또 안전을 위해 반드시 차량 허용 전력 규격에 맞는 멀티탭을 사용하고 한꺼번에 너무 많은 기기를 연결해 과부하가 걸리지 않도록 주의해야 즐거운 캠핑을 마무리할 수 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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전기차 캠핑, 이것만은 꼭!…V2L 활용과 배터리 관리 체크리스트

입력 2026.05.10 12:00

  • 박홍두 기자

  • 기사를 재생 중이에요

전기차의 보급으로 캠핑의 패러다임이 ‘차박’에서 ‘전기차박’으로 진화했다. 엔진 소음 없는 고요함과 무궁무진한 전력 활용은 큰 장점이지만, 안전하고 즐거운 캠핑을 위해 주의해야 할 점들이 있다.

체크포인트① V2L(Vehicle to Load)의 마법

전기차의 가장 강력한 무기는 차량의 배터리 전력을 외부로 끌어 쓰는 V2L 기능이다. 일반적인 파워뱅크와는 비교할 수 없을 만큼의 대용량 전력을 제공하기 때문에 커피머신, 전기그릴, 빔프로젝터 등을 마음껏 사용할 수 있다.

하지만 사용 전 반드시 지켜야 할 철칙이 있다. ‘방전 제한량’을 반드시 설정해야 한다는 점이다. 이는 캠핑 후 무사히 귀가하기 위한 최소한의 안전장치다. 복귀에 필요한 최소 전력(보통 20~30%)을 남겨두지 않으면 안 된다. 전력이 없으면 차량이 스스로 전원을 차단해 방전으로 인해 견인차를 부르는 낭패를 볼 수 있다.

캐스퍼 일렉트릭에 V2L 전용 커넥터를 꽂고 커피포트 등 전자제품을 사용하고 있는 모습. 현대자동차 제공

캐스퍼 일렉트릭에 V2L 전용 커넥터를 꽂고 커피포트 등 전자제품을 사용하고 있는 모습. 현대자동차 제공

체크포인트② 유틸리티 모드(캠핑모드) 활성화로 ‘저전압 배터리 방전’ 방지

쾌적한 취침을 위해 시동을 켜지 않고 에어컨이나 히터를 사용할 때는 반드시 ‘유틸리티 모드(캠핑 모드)’가 활성화돼 있는지 확인해야 한다. 이 모드를 켜지 않은 채 전자기기를 사용하면 주행용 배터리가 아닌 12V 보조 배터리 전력이 소모돼 다음 날 아침 차량 시동이 걸리지 않는 방전 사고로 이어질 수 있다. 유틸리티 모드는 주행용 고전압 배터리를 사용해 실내 전력을 공급하므로 안전하지만, 배터리 잔량을 주기적으로 확인하고 실내 공기가 건조해지지 않도록 적절한 환기구를 확보하는 지혜가 필요하다.

아이오닉5에 V2L 전용 커넥터를 꽂고 커피포트 등 전자제품을 사용하고 있는 모습. 현대자동차 제공

아이오닉5에 V2L 전용 커넥터를 꽂고 커피포트 등 전자제품을 사용하고 있는 모습. 현대자동차 제공

체크포인트③ 배터리 열 관리와 안전

고전력 기기를 장기간 사용할 경우 차량 배터리 보호를 위해 냉각팬이 작동할 수 있는데 이는 정상적인 반응이다. 다만 외부로 연결되는 V2L 커넥터 부위에 먼지나 이물질이 끼지 않도록 주의해야 한다. 특히 우천 시 습기가 침투하지 않도록 관리해야 한다. 전기차는 매연이 없지만, 주변 내연기관차의 매연이 들어올 수 있으니 환기도 잘 해주면 좋다. 또 안전을 위해 반드시 차량 허용 전력 규격에 맞는 멀티탭을 사용하고 한꺼번에 너무 많은 기기를 연결해 과부하가 걸리지 않도록 주의해야 즐거운 캠핑을 마무리할 수 있다.

아이오닉5에 V2L 전용 커넥터를 꽂고 커피포트 등 전자제품을 사용하고 있는 모습. 현대자동차 제공

아이오닉5에 V2L 전용 커넥터를 꽂고 커피포트 등 전자제품을 사용하고 있는 모습. 현대자동차 제공

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