‘K-푸드’ 인기에 활발해진 식품 특허···건강기능식품 특허출원↑

‘K-푸드’의 인기와 먹거리에 대한 관심이 높아지면서 식품 관련 특허출원도 활발해지고 있는 것으로 나타났다.

지식재산처는 최근 10년간 식품분야에서 출원된 특허가 모두 4만6436건으로 집계됐다고 10일 밝혔다. 식품분야 특허출원은 2022년까지 한 해 4000건대에 머물렀으나, 2023년 이후로는 연평균 5000건 이상씩이 출원되며 최근 특허에 대한 높은 관심을 보여주고 있다. 이는 K-푸드의 세계적인 인기와 무관치 않다는 게 지식재산당국의 분석이다.

식품분야 특허출원을 품목별로 보면 성장세가 가장 뚜렷한 건 건강기능식품이다. 건강기능식품 특허는 최근 10년 동안 모두 8126건이 출원돼 전체 식품분야 출원의 17.5%로, 가장 큰 비중을 차지했다. 연도별 출원 건수는 2016년 한 해 351건에 그쳤던 것이 지난해 1166건으로 늘어나 연평균 14.27%의 증가율을 보였다.

제빵과 소스류 등 조미식품도 특허출원 성장폭이 큰 품목이다. 제빵 관련 특허출원은 2016년 237건에서 지난해 400건으로 연평균 5.99% 증가했다. 소스류도 특허출원이 2016년 311건에서 지난해 475건으로 늘어 연평균 4.82%의 증가율을 나타냈다.

식품분야 특허출원은 통상 기업의 출원 비중이 높은 다른 분야와 달리 개인에 의한 출원이 많이 이뤄지고 있다. 10년간 출원된 특허를 보면 개인 출원 건수가 1만8032건으로 전체의 38.8%를 차지했다. 이어 중소기업 출원이 1만5606건으로 전체의 33.6%를 차지했고, 대기업 출원은 1411건으로 3.0% 수준이었다.

양재석 지식재산처 특허심사기획국장은 “식품분야는 비교적 접근이 쉽기 때문에 레시피 등 일상적 아이디어에 기반한 특허 출원이 활발하다”며 “국내외에서 확산되는 K-푸드 열풍이 특허출원에도 반영되고 있으며, 세계인의 입맛과 시장 변화에 맞춘 연구개발과 특허출원도 늘고 있는 것으로 보인다”고 말했다.