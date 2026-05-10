전남해수원, 전국 최초 새우 전염병 복합 진단기술 개발

전남도해양수산과학원이 전국 최초로 새우 주요 전염병 2종을 동시에 검출할 수 있는 복합 진단기술을 개발했다.

전남도해양수산과학원은 10일 “새우 급성간췌장괴사병(AHPND) 진단기술을 새롭게 개발하고, 기존 흰반점병(WSD) 진단기술과 결합한 복합 진단키트 기술을 이전했다”고 밝혔다.

복합 진단키트는 새우 주요 법정 전염병인 급성간췌장괴사병과 흰반점병을 한 번에 검출할 수 있는 통합형 기술이다. 어업인의 진단키트 중복 구매 부담을 줄이고 검사 시간과 비용을 동시에 절감할 수 있도록 설계됐다.

급성간췌장괴사병은 간췌장 손상으로 단기간 대량 폐사를 일으키는 치명적인 세균성 질병이다. 흰반점병은 전염성과 확산 속도가 높은 대표적 바이러스성 질병으로 꼽힌다.

전남도해양수산과학원은 2024년부터 지난해까지 전북대학교 연구진과 공동연구를 진행해 시제품 개발을 완료했다. 지자체 연구기관 가운데 처음으로 기술개발부터 기술이전까지 연계하는 성과도 냈다.

특히 지난해 11월 특허를 출원하고 기술이전 계약을 체결해 산업화 기반도 마련했다. 또 올해부터 수산질병관리사를 활용한 현장 예찰과 진단키트 보급, 교육·홍보를 확대해 예방 중심의 수산질병 대응체계를 구축할 계획이다.

김충남 전남도해양수산과학원장은 “급성간췌장괴사병 진단기술을 기반으로 한 복합 진단키트는 현장 활용성과 경제성을 함께 갖춘 성과”라며 “어업인 부담을 줄이고 수산질병 대응역량을 지속해서 강화하겠다”고 말했다.