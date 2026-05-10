52년 만에 숨통…충북 옥천 개발제한구역 일부 해제

대전광역권 개발제한구역에 포함됐던 충북 옥천군 개발제한구역이 52년 만에 일부 해제됐다.

충북도는 최근 도시계획위원회 심의에서 옥천군이 입안한 ‘군관리계획(개발제한구역) 변경 결정 심의’를 조건부로 통과시켰다고 10일 밝혔다.

이번에 해제가 확정된 개발제한구역은 옥천군 군서면과 군북면 267필지, 총 8만 6025㎡다.

다만, 하천구역에 편입된 토지 등 6필지는 심의에서 제외됐다. 환경평가 2등급지인 단절토지에 대해서도 향후 지구단위계획 심의 시 보전 관리 방안을 마련하는 조건이 붙었다.

이번 조치로 옥천군의 개발제한구역 면적은 기존 29.083㎢에서 28.997㎢로 감소하게 된다. 옥천군 전체 면적(537.2㎢)의 약 5.4% 수준이다.

그동안 규제에 묶여 재산권 행사에 제약을 받아온 지역 주민들은 이번 소식에 크게 환영하는 분위기다.

군서면의 한 주민은 “반세기가 넘는 세월 동안 내 땅에 집 한 채 마음대로 고치지 못했다”며 “정당하게 재산권을 행사할 수 있게 되어 52년 묵은 체증이 다 내려가는 기분”이라고 말했다.

충북도는 이번 조치로 그동안 간 가로막혔던 주택 신축이나 근린생활시설 입주 등이 가능해져, 지역 경제 활성화는 물론 인구 유입을 위한 정주 여건 개선에도 큰 도움이 될 것으로 보고 있다.

충북도는 이번 성과를 발판 삼아 더 넓은 범위의 규제 완화에 나선다. 현재 대전시 주관으로 수립 중인 ‘2040 대전권 광역도시계획’에 청주·옥천 등을 대상으로 신규 개발사업 수요조사를 하고 충북의 입장을 적극 반영시킨다는 계획이다.

이혜옥 충북도 균형건설국장은 “이번 심의 통과로 수십 년간 희생을 감내해 온 옥천군 주민들의 시름을 덜어드릴 수 있게 됐다”며 “향후 대전광역권 개발제한구역 관리계획에도 충북도의 입장이 최대한 반영되도록 행정력을 집중하겠다”고 말했다.