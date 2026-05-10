무등산서 실종된 30대, 닷새 만에 극적 구조···“생수 2병으로 버텨”

운동하러 간다며 집을 나선 30대가 무등산에서 실종됐다가 경찰 수색 끝에 닷새 만에 구조됐다.

10일 광주 서부경찰서에 따르면 지난달 27일 밤 A씨가 귀가하지 않는다는 가족의 신고가 접수됐다. A씨는 휴대전화를 집에 두고 외출해 가족들과 연락이 닿지 않는 상태였다.

경찰은 CCTV 분석을 통해 A씨가 자택을 나와 택시로 증심사 방면으로 이동한 뒤 새인봉 방향 등산로로 향한 정황을 확인했다. 경찰은 조난 가능성이 있다고 판단해 드론과 수색견 등을 투입했다.

경찰은 동선을 토대로 수색 범위를 좁힌 끝에 지난 1일 오전 새인봉 인근 등산로 밖에서 쓰러져 있던 A씨를 발견했다.

A씨는 평소 건강이 좋지 않았으며 산행 중 체력이 떨어져 움직이지 못했던 것으로 조사됐다. 발견 당시에는 탈수와 탈진 증세를 보였고, 실종 기간 생수 2병으로 버틴 것으로 파악됐다.

병원으로 옮겨져 치료를 받은 A씨는 현재 상태가 호전되고 있는 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “관계기관과의 공조와 수색 끝에 무사히 구조할 수 있었다”고 말했다.