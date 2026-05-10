창간 80주년 경향신문

무등산서 실종된 30대, 닷새 만에 극적 구조···“생수 2병으로 버텨”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

무등산서 실종된 30대, 닷새 만에 극적 구조···“생수 2병으로 버텨”

입력 2026.05.10 13:35

무등산. 전남도 제공

무등산. 전남도 제공

운동하러 간다며 집을 나선 30대가 무등산에서 실종됐다가 경찰 수색 끝에 닷새 만에 구조됐다.

10일 광주 서부경찰서에 따르면 지난달 27일 밤 A씨가 귀가하지 않는다는 가족의 신고가 접수됐다. A씨는 휴대전화를 집에 두고 외출해 가족들과 연락이 닿지 않는 상태였다.

경찰은 CCTV 분석을 통해 A씨가 자택을 나와 택시로 증심사 방면으로 이동한 뒤 새인봉 방향 등산로로 향한 정황을 확인했다. 경찰은 조난 가능성이 있다고 판단해 드론과 수색견 등을 투입했다.

경찰은 동선을 토대로 수색 범위를 좁힌 끝에 지난 1일 오전 새인봉 인근 등산로 밖에서 쓰러져 있던 A씨를 발견했다.

A씨는 평소 건강이 좋지 않았으며 산행 중 체력이 떨어져 움직이지 못했던 것으로 조사됐다. 발견 당시에는 탈수와 탈진 증세를 보였고, 실종 기간 생수 2병으로 버틴 것으로 파악됐다.

병원으로 옮겨져 치료를 받은 A씨는 현재 상태가 호전되고 있는 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “관계기관과의 공조와 수색 끝에 무사히 구조할 수 있었다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글