창간 80주년 경향신문

통산 2504승, 퇴장 162회…메이저리그 명장 보비 콕스, 84세로 타계

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국프로야구 애틀랜타 브레이브스의 황금기를 이끈 명장 보비 콕스가 별세했다.

지난해 애틀랜타에서 열린 메이저리그 올스타전에도 건강 문제로 불참했다.

롭 맨프레드 메이저리그 커미셔너는 "콕스 감독은 야구 역사상 가장 위대한 지속적 성공의 시대를 만든 인물"이라며 "한 세대 팬들에게 우승 야구의 기준을 보여줬다"고 평가했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

통산 2504승, 퇴장 162회…메이저리그 명장 보비 콕스, 84세로 타계

입력 2026.05.10 13:58

  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2010년 10월 11일 미국 조지아주 애틀랜타에서 열린 샌프란시스코 자이언츠와의 내셔널리그 디비전시리즈 4차전이 끝난 뒤 바비 콕스 전 애틀랜타 감독이 팬들에게 손을 흔들며 인사하고 있다. 이날 경기는 보비 콕스 감독의 마지막 지휘 경기였다. AP

2010년 10월 11일 미국 조지아주 애틀랜타에서 열린 샌프란시스코 자이언츠와의 내셔널리그 디비전시리즈 4차전이 끝난 뒤 바비 콕스 전 애틀랜타 감독이 팬들에게 손을 흔들며 인사하고 있다. 이날 경기는 보비 콕스 감독의 마지막 지휘 경기였다. AP

미국프로야구 애틀랜타 브레이브스의 황금기를 이끈 명장 보비 콕스가 별세했다. 향년 84세.

애틀랜타 브레이브스는 10일 구단 성명을 통해 콕스 감독의 사망 소식을 공식 발표했다. 사인은 공개하지 않았다.

애틀랜타 구단은 “우리의 소중한 사령탑을 잃었다”며 “브레이브스 유니폼을 입은 최고의 감독이었다”고 애도했다.

콕스 감독은 메이저리그 역사상 가장 꾸준하게 강팀을 만든 지도자 중 한 명으로 평가받는다. 1978년부터 1981년까지 첫 번째 애틀랜타 지휘봉을 잡았고, 1990년부터 2010년까지 다시 팀을 이끌며 전성기를 열었다. 그는 1991년부터 2005년까지 내셔널리그 동부지구 14년 연속 우승이라는 전무후무한 기록을 세웠다. 미국 4대 프로스포츠를 통틀어도 유례를 찾기 힘든 기록이다.

1981년 9월 30일 미국 조지아주 애틀랜타에서 열린 애틀랜타 브레이브스 구단 이사회 뒤 보비 콕스 감독이 미소를 짓고 있다. AP연합뉴스

1981년 9월 30일 미국 조지아주 애틀랜타에서 열린 애틀랜타 브레이브스 구단 이사회 뒤 보비 콕스 감독이 미소를 짓고 있다. AP연합뉴스

정점은 1995년이었다. 애틀랜타는 월드시리즈에서 클리블랜드 인디언스를 꺾고 정상에 올랐다. 애틀랜타 연고 이전 후 첫 월드시리즈 우승이었다.

콕스 감독은 통산 2504승으로 메이저리그 감독 역대 4위에 올라 있다. 총 4508경기를 지휘했고, 지구 우승 15회, 포스트시즌 진출 16회, 포스트시즌 통산 67승을 기록했다.

또 하나의 상징은 퇴장 횟수다. 심판 판정에 강하게 항의하는 스타일로 유명했던 그는 통산 162회 퇴장당해 메이저리그 역대 최다 기록을 보유하고 있다.

애틀랜타 전성기를 함께했던 포수 브라이언 매캔은 “그가 곧 애틀랜타 브레이브스였다”고 회상했고, 명예의 전당 투수 존 스몰츠는 “나는 다른 곳에서 뛰고 싶지 않았다. 오직 그 밑에서 뛰고 싶었다”고 말했다. 외야수 앤드루 존스도 “나의 두 번째 아버지였다”며 추모 메시지를 남겼다.

콕스 감독은 선수 생활 후 뉴욕 양키스 코치로 지도자 경력을 시작했다. 1977년 양키스 월드시리즈 우승 멤버이기도 했다. 이후 토론토 블루제이스 감독을 맡아 1985년 구단 첫 지구 우승을 이끌었다.

2010년 은퇴한 그는 2014년 만장일치로 미국 야구 명예의 전당에 헌액됐다. 2019년 뇌졸중으로 쓰러졌고, 2020년 울혈성 심부전 진단을 받는 등 건강이 악화됐다. 지난해 애틀랜타에서 열린 메이저리그 올스타전에도 건강 문제로 불참했다. 롭 맨프레드 메이저리그 커미셔너는 “콕스 감독은 야구 역사상 가장 위대한 지속적 성공의 시대를 만든 인물”이라며 “한 세대 팬들에게 우승 야구의 기준을 보여줬다”고 평가했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글