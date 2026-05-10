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한·일 정상 드럼 사진에 ‘윤 사형 구형’ 자막 합성···경찰, ‘가짜뉴스’ 제작자 검거

입력 2026.05.10 14:35

수정 2026.05.10 15:55

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‘윤석열 사형 구형’ 자막 가짜뉴스. 광주경찰 제공

‘윤석열 사형 구형’ 자막 가짜뉴스. 광주경찰 제공

한일 정상의 드럼 합주 사진에 윤석열 전 대통령 재판 관련 허위 자막을 합성해 온라인에 유포한 피의자가 경찰에 붙잡혔다.

광주경찰청은 “업무방해와 저작권법 위반 혐의로 30대 A씨를 검거해 조사하고 있다”고 10일 밝혔다.

A씨는 지난 1월 대통령 방일 당시 드럼을 치는 장면을 담은 방송사 뉴스 화면에 윤석열 전 대통령 재판 관련 허위 자막을 넣어 온라인에 게시한 혐의를 받고 있다. 자막에는 ‘윤석열, 사형 구형 순간에 웃음…방청석 소란’이라는 문구가 들어갔다.

당시 윤 전 대통령에 대한 내란 특검의 사형 구형은 국내 주요 언론에서 비중 있게 보도됐다. A씨는 이 자막을 방일 뉴스 화면을 합성해 실제 방송 화면처럼 보이도록 편집한 것으로 조사됐다.

경찰은 피해 신고를 접수한 뒤 수사에 착수했다. 온라인에 퍼진 합성 이미지의 유포 경로를 추적해 최초 제작자를 특정했고, A씨를 검거했다. A씨는 경찰 조사에서 혐의를 인정했다.

경찰은 압수물 분석을 통해 범행 동기와 공범 여부, 추가 범행 여부를 확인할 방침이다.

경찰 관계자는 “AI 기술 발달로 가짜 이미지와 영상이 늘고 있다”며 “사회적 혼란을 일으키는 악의적·조직적 가짜뉴스에 엄정 대응하겠다”고 말했다.

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