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미국을 방문하는 안규백 국방부 장관이 10일 전시작전통제권 전환과 관련해 "체계적, 안정적, 일관적으로 준비를 해 왔다"며 "전작권 전환에 속도를 내는 것은 크게 문제가 없다"고 말했다.

안 장관은 이날 인천국제공항에서 출국하기 전 기자들과 만나 "한·미 당국자는 2015년도에 전작권 전환과 관련해 조건에 기초한 합의 하에 상당한 진척을 이루었다"며 이같이 밝혔다.

안 장관은 이번 출장에서 피트 헤그세스 미 국방부 장관과의 회담을 통해 전작권 전환, 핵추진잠수함 도입 등 한·미 현안에 대해 논의할 예정이다.

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헤그세스 만나는 안규백 장관 “전작권 전환, 속도 내는데 문제없어”···취임 첫 방미

입력 2026.05.10 15:00

수정 2026.05.10 15:09

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  • 김병관 기자

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미국을 방문하는 안규백 국방부 장관이 10일 인천국제공항 제2터미널에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

미국을 방문하는 안규백 국방부 장관이 10일 인천국제공항 제2터미널에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

미국을 방문하는 안규백 국방부 장관이 10일 전시작전통제권 전환과 관련해 “체계적, 안정적, 일관적으로 준비를 해 왔다”며 “전작권 전환에 속도를 내는 것은 크게 문제가 없다”고 말했다.

안 장관은 이날 인천국제공항에서 출국하기 전 기자들과 만나 “한·미 당국자는 2015년도에 전작권 전환과 관련해 조건에 기초한 합의 하에 상당한 진척을 이루었다”며 이같이 밝혔다. 안 장관은 이번 출장에서 피트 헤그세스 미 국방부 장관과의 회담을 통해 전작권 전환, 핵추진잠수함 도입 등 한·미 현안에 대해 논의할 예정이다.

한·미는 2015년 제47차 한미안보협의회(SCM)에서 전작권 전환 조건과 절차에 합의한 뒤 단계별 검증 작업을 진행해왔다. 정부는 올해 미래연합군사령부 완전운용능력(FOC) 관련 검증을 마친 뒤, 오는 10월 SCM에서 전작권 전환 목표 시점을 2028년으로 설정하는 방안을 추진해온 것으로 알려졌다.

다만 지난달 22일(현지시간) 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 미 의회 청문회에서 2029년 1분기를 전작권 전환 조건 충족 목표 시점으로 언급하며 한·미 간 인식차가 드러났다. 안 장관은 “지난해 SCM 때 금년도 연말 SCM에서 (전작권 전환) 연도를 확정하자고 말씀을 드렸다”며 “이번에도 주요 현안 중 하나가 될 것”이라고 말했다.

안 장관은 핵추진잠수함 건조 협력에 대해서는 “양국 정상께서 대전제로 합의한 사항이기 때문에 후속 조치를 이행하는 것이 굉장히 중요하다”며 “약속 이행, 한·미 간의 상호 협조 부분도 재차 논의해 이뤄낼 생각을 가지고 있다”고 했다.

안 장관은 ‘상반기 내 1차 협상 개시를 기대할 수 있느냐’는 질문에 “당연하다”며 “어떠한 어려움이 있더라도 이 문제는 반드시 한·미 군사 당국 간에 해결해야 할 문제라고 생각하고 있다”고 했다.

그는 “그동안 한·미는 어떤 현안과 어려움이 있더라도 약속과 절차 이행에서 크게 문제가 없었다”며 “미측에서 일정 부분 연료에 대해 우리한테 지원해 주면 그 (건조) 과정을 밟는 것은 큰 문제가 없다”고 말했다.

안 장관은 오는 14일까지 미국을 방문한다. 지난해 7월 취임 후 첫 방미다. 안 장관은 헤그세스 장관, 미국 해군성장관 대행, 상원 군사위원장 및 간사, 해양력소위원장 등 미국 정부와 의회 인사를 만날 예정이다.

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