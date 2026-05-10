‘인천공항 통합 백지화’ 촉구···인천시민들, 총궐기대회

인천지역 시민·사회·노동단체들이 ‘인천공항 통합’ 백지화를 촉구했다.

인천국제공항 통합 반대와 공공기관 이전 저지 인천 사수 범시민운동본부와 인천공항 졸속통합 반대 시민·노동단체 대책위원회는 10일 오후 2시 인천시청 애뜰광장에서 3000여명이 참석한 가운데 ‘인천공항 통합 반대 인천시민 총궐기대회’를 열었다.

시민단체들은 “정부가 검토하는 인천공항 통합은 정부가 지방공항 정책 실패의 부담과 가덕도신공항 건설 재원을 인천공항에 떠넘기려는 무책임한 정책”이라며 “이는 국가 항공산업의 경쟁력을 약화시키는 졸속행정”이라고 주장했다.

또한 “인천공항은 인천시민의 삶과 지역경제, 미래산업과 직결된 국가핵심 인프라인데도, 정부는 300만 인천시민의 뜻과 공론화 없이 일방적으로 통합을 밀어붙이고 있다”며 “이는 명백한 인천시민 홀대에 지방분권 정신을 거스르는 처사”라고 덧붙였다.

이에 시민단체들은 인천공항과 국가 항공산업의 경쟁력을 훼손하는 공항운영사 졸속통합 추진 중단을 촉구했다.

또한 여야 정치인과 인천시장 후보에게 공항운영사 졸속통합 문제에 대한 분명한 입장을 시민에게 밝힐 것을 요구했다.

이날 인천공항 통합 반대 인천시민 총궐기대회에는 6·3 지방선거에서 인천시장에 출마하는 더불어민주당 박찬대 후보와 국민의힘 유정복 후보 등이 참석해 ‘반대’ 입장을 밝혔다.

정부는 인천국제공항공사와 국내 14개 공항을 운영하면서 적자를 내고 있는 한국공항공사, 11조원이 투입될 부산 가덕도신공항건설공단 등 국내 공항 운영 3개 기관 통합을 검토하고 있다.

범시민운동본부 관계자는 “인천공항은 단순한 지역공항이 아닌, 대한민국의 핵심 거점이며 세계와 경쟁하는 인천의 자랑거리”라며 “정부가 인천시민과 노동자의 경고를 외면한 채 졸속 통합을 강행한다면 더 강력한 연대를 통해 국민적 저항에 직면할 것”이라고 말했다.

한편 인천공항이 있는 중구 영종도를 지역구로 둔 국민의힘 배준영 국회의원(인천 중구·강화군·옹진군)은 지난 7일 청와대를 방문, 이재명 대통령에게 공항운영 3개 기관 통합 검토를 백지화해달라는 내용의 서한을 전달했다.