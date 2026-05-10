호주 극우 정당 ‘원네이션’, 창당 이래 첫 지역구 승리 유력









호주 극우 정당 원네이션이 창당 29년 만에 처음으로 지역구 선거를 통해 하원 의석을 확보할 전망이다.

호주 선거관리위원회에 따르면 9일(현지시간) 치러진 뉴사우스웨일스주 패러 보궐선거에서 원네이션 소속 데이비드 팔리 후보가 개표율 83% 기준 57.3%를 득표해 미셸 밀소프 무소속 후보(42.7%)를 앞섰다. 호주 공영 ABC방송은 “원네이션의 압도적·역사적 승리”라고 보도했다.

원네이션이 지역구 선거에서 하원 의석을 확보하는 것은 1997년 창당 이래 처음이다. 승리가 확정되면 원네이션은 하원 2석과 상원 4석을 확보하게 된다. 하원 의석 가운데 1석은 지난해 국민당에서 탈당한 의원이 합류한 데 따른 것이다.

이번 결과는 ‘오랜 보수 텃밭’으로 꼽혀온 패러 지역에서 나온 이변으로 평가된다. 팔리 후보의 승리가 확정될 경우 자유·국민당 연합이 아닌 후보가 이 지역에서 당선되는 것은 1949년 선거구 설치 이후 처음이다.

폴린 핸슨 원네이션 대표는 이날 지지자들을 향해 “이번 승리는 단지 패러의 승리가 아니라 호주의 승리”라며 “우리는 나머지 의석도 차지하러 갈 것”이라고 밝혔다. 팔리 후보는 이번 승리로 당이 “시작 단계를 끝내고 정점을 향해 나아가고 있다”고 말했다.

원네이션은 반이민 노선을 앞세워 성장한 우익 포퓰리즘 정당이다. 당은 핸슨 대표의 강경 발언으로 논란을 빚어왔으나 최근 커진 생활비 부담과 기존 정치권에 대한 불만 속에 지지세를 넓혀왔다.

이번 결과는 호주의 전통적 정치 지형에 생긴 균열을 보여주는 것으로 평가된다. 호주는 오랫동안 노동당과 자유·국민당 연합을 중심으로 하는 정치 구도를 유지해왔다. 하지만 자유당은 지난 2년간 도심 지역에서 무소속 후보와 노동당에 의석을 대거 빼앗긴 데 이어 최근에는 지방에서조차 다른 우파 진영의 공세에 밀려나고 있다고 ABC방송은 분석했다.

벤저민 모핏 모나쉬대학 정치·국제관계학 선임강사는 “유럽에서 나타난 것과 유사한 우파 진영의 정치 재편 현상이 호주에서도 나타날 가능성이 상당하다”고 뉴욕타임스(NYT)에 말했다.

다만 원네이션이 차기 총선이 예정된 2028년 이전까지 연방 정치의 핵심 세력으로 부상할 가능성은 제한적이라는 평가도 나온다. 호주 캔버라대 역사학자 프랭크 본조르노는 NYT와 인터뷰에서 호주의 포퓰리즘 열풍이 아직 영국 수준에는 미치지 못하며, 원네이션이 전국적 조직 구축에 어려움을 겪은 전례가 있다고 지적했다.