이 대통령·다카이치 총리, 19일 안동서 정상회담 유력…‘고향 답방’ 셔틀외교 의제는

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 오는 19일 경북 안동에서 정상회담을 여는 방안이 유력하게 검토되고 있다. 양 정상은 지난 1월 다카이치 총리의 고향인 일본 나라현에서 정상회담을 한 이후 넉달여 만에 이 대통령의 고향인 안동에서 만나게 된다. 중동 전쟁의 여파로 인한 에너지·공급망 위기 상황에서 논의될 양국 정부의 협력 방안, 오는 14일 예정된 미·중 정상회담 결과에 따른 한·미·일 간 경제·안보 공조 방안 논의에 관심이 집중된다.

교도통신 등 일본 매체들은 다카이치 총리가 오는 19일 1박2일 일정으로 한국을 방문해 이 대통령과 정상회담을 하는 방안을 양국 정부가 조율 중이라고 지난 9일 보도했다. 정상회담 장소로는 한국 측이 제안한 안동이 유력하다고 했다.

이번 정상회담의 주 의제는 원유·액화천연가스(LNG) 등 에너지, 나프타 등 석유화학 원자재 공급 등 중동 정세 불안정 상황에 따른 양국의 공동 대응·협력 방안이 될 것으로 보인다. 한·일 양국 모두 경제·산업 전반에 걸쳐 중동산 원유 의존도가 높아 호르무즈 해협을 우회하는 공급선 확보에 관심이 크다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 발이 묶여 있는 자국 선박의 안전 문제와 통항 자유를 위한 국제 공조 움직임에 동참하는 방안도 회담 테이블에 오를 것으로 전망된다.

중요 변수는 오는 14~15일로 예상되는 트럼프 미국 대통령의 방중으로 열리는 미·중 정상회담이다. 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 회담의 향배에 따라 한·일 정상도 국제 무역·안보 질서 재편과 한·미·일 협력 방안 등에 대한 구체적인 논의를 진전시킬 것으로 예상된다.

한국은 연초 이 대통령과 시 주석의 정상회담을 통해 올해를 한·중 관계 개선의 원년으로 삼고 있는 반면, 일본은 다카이치 총리의 대만 유사시 발언 이후 중국의 희토류 수출 규제 등으로 중국과의 관계가 불편한 상황이어서 양국 간 온도 차가 있다.

한국 정부가 추진하고 있는 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 문제와 후쿠시마산 수산물 수입 규제 문제, 일본 정부가 체결을 희망하는 것으로 알려진 한국군과 일본 자위대 간 물자협력을 위한 상호군수지원협정(ACSA) 관련 논의가 어느 정도 수준에서 다뤄질지도 관심이다.

이 대통령과 다카이치 총리의 이번 안동 정상회담이 성사된다면 두 정상 간 만남은 네 번째다. 지난해 10월 경주에서 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 처음 만난 양 정상은 11월 남아프리카공화국 주요 20개국(G20) 정상회의 때 약식회동에 이어 지난 1월 나라현에서 만난 바 있다. 지난해 9월 이시바 시게루 전 일본 총리 재임 중 부산에서 열린 정상회담에 이어 지방에서 열린다는 점도 이번 회담의 특징이다.