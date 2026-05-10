창간 80주년 경향신문

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

입력 2026.05.10 20:07

수정 2026.05.10 20:08

펼치기/접기
  • 나희덕 시인·서울과학기술대 교수

  • 기사를 재생 중이에요



[세계의 시, 시의 세계]집

나는 고개 숙인다, 슬픔의 가면 아래
시들어가는 얼굴들에게, 내가 눈물을 잊고 지나온
길들에게, 구름처럼 파릇파릇할 때
돌아가신, 얼굴에 돛을 달고 있던 아버지에게
나는 고개 숙인다,
팔려가서
기도하고 구두를 닦는 아이에게
(내 나라에서는 모두가 기도하고 구두를 닦는다),

이것은 내 눈꺼풀 아래로 구르듯 떨어지는 빗방울이자 번개라고
나의 굶주림이 새겨 넣은 바위에게,
상실의 시기에 내가 그 흙먼지를 짊어졌던 집에게
나는 고개 숙인다-이것들이 바로 나의 집이다, 다마스쿠스가 아니라.

- 아도니스(1930~)

‘아랍 시의 T. S. 엘리엇’이라 불리는 아도니스는 아랍권에서 노벨 문학상 후보로 가장 유력하게 꼽히는 시인이다. 시리아의 시골 마을에서 태어난 그는 다마스쿠스, 베이루트, 레바논을 거쳐 1985년 프랑스로 망명했다. ‘집’은 최근에 출간된 번역시집 <다마스쿠스인 미흐야르의 노래>(황유원 옮김, 은행나무)에 실려 있다. 이 시집에는 ‘미흐야르’가 자주 등장하는데, 그는 실재하는 인물이 아니라 시인 자신의 페르소나라고 할 수 있다. 다른 시들에서 “바람의 왕” “야만적인 성자” “길 잃은 신” “흙먼지의 마법사” 등으로 호명되기도 한다. 이 시에서 ‘나’는 몇 번이고 고개를 숙인다. 시들어가는 얼굴들에게, 눈물을 잊고 지나온 길들에게, 젊어서 돌아가신 아버지에게, 팔려가서 구두를 닦는 아이에게, 굶주림이 새겨 넣은 바위에게, 상실의 시기에 머물렀던 집에게 ‘나’는 고개 숙인다. “내 눈꺼풀 아래로 구르듯 떨어지는 빗방울이자 번개”라는 표현을 보면, 아마도 ‘나’는 울고 있는 듯하다. 세상의 모든 슬픔과 죽음과 기도와 노동과 굶주림과 상실을 위해 기도하고 있는 듯하다. 그리고 시인은 말한다. “이것들이 바로 나의 집”이라고. 망명 시인은 그 뿌리 뽑힌 존재들을 집으로 삼아 함께 떠돈다. 그의 시에 자욱하게 날리는 흙먼지처럼.

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글