정부 “나무호 폭발은 미상 비행체의 2차례 타격 탓”

소행국 확인 안 돼

정부는 호르무즈 해협에서 정박 중 폭발·화재가 발생한 HMM 나무호의 사고는 미상 비행체의 타격에서 비롯됐다고 10일 발표했다. 정부는 기뢰·어뢰 가능성은 낮게 보고 있다고 밝혔다.



외교부는 이날 긴급 브리핑을 통해 “지난 4일 오후 3시30분쯤(현지시간) 미상의 비행체 2기가 나무호 선미 좌현 평형수 탱크 외판을 1분 간격으로 두 차례 타격했다”며 “타격 충격 후 진동을 동반한 화염과 연기가 발생한 것으로 확인했다”고 밝혔다. 이에 따라 나무호 좌측 선미 외판이 폭 약 5m, 선체 내부 깊이 약 7m까지 훼손됐으며 선체 안 프레임은 내부 방향으로 굴곡됐다고 밝혔다.



외교부는 “폐쇄회로(CC)TV 영상에서 해당 비행체가 포착됐으나 발사 주체, 정확한 크기를 확인하는 데는 제약이 있다”고 했다. 이에 따라 나무호를 타격한 비행체가 드론인지 미사일인지, 어느 국가의 소행인지는 아직 확인되지 않고 있다.



지난 4일 호르무즈 해협 안쪽 아랍에미리트연합(UAE) 인근 해역에 정박 중이던 나무호에서 폭발과 함께 화재가 발생했다. 사상자는 없었지만, 불안정한 휴전이 이어지는 가운데 한국 선박이 이번 분쟁에서 처음으로 피해를 보았다.



정부는 지난 8일 자력 운항이 불가능한 상태인 나무호를 UAE 두바이항으로 예인했고, 이날까지 사흘간 화재 원인 조사를 진행했다. 해양수산부 산하 해양안전심판원 조사관 3명과 소방청 감식 전문가 4명으로 구성된 정부 조사단은 나무호의 블랙박스인 항해기록저장장치(VDR)와 CCTV 영상을 포함한 자료를 확보하고, 선원들의 증언 청취, 현장 감식 등도 실시한 것으로 알려졌다.



앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 5일 나무호가 미국 주도의 ‘프로젝트 프리덤’에 참여하지 않은 채 단독으로 항해하다 이란의 공격을 받았다고 주장했으나 주한 이란대사관은 이 사건에 이란군이 개입하지 않았다며 부인한 바 있다.



정부는 그간 나무호 피격 가능성에 대해 신중한 입장을 견지해왔다.

