4월 전기승용차 판매, 기아 제친 테슬라

2030 선호 업고 첫 월간 1위…FSD 불가능 중국산에 불법 활성화도 포착

테슬라가 지난달 국내 승용 전기차 분야에서 처음으로 기아를 제치고 판매 1위 브랜드가 됐다. 중동전쟁에 따른 고유가가 지속되면서 전기차 전환 수요가 늘고, 특히 자율주행, 인포테인먼트 등 차량 소프트웨어(SW) 요소를 중시하는 20~30대가 대거 테슬라를 선택한 것이 인기 이유로 풀이된다.



10일 한국수입자동차협회(KAIDA) 등의 집계를 보면, 지난 4월 테슬라는 국내 시장에서 총 1만3190대를 팔았다. 기존 국내 승용 전기차 판매 1위였던 기아의 지난달 전기차 판매량(1만1673대·PV5 제외)을 넘어선 것으로, 테슬라는 국내 승용 전기차 시장에서 처음 1위에 올랐다.



특히 테슬라의 기록은 수입차 브랜드 중 역대 가장 많은 월별 판매량으로, 테슬라는 모델Y·모델3 등 전기차만으로 이 같은 결과를 이뤄냈다는 점에서 주목할 만하다.



테슬라의 인기는 20∼30대가 주도하고 있다는 것이 자동차 업계의 대체적 평가다. 큰 폭의 가격 인하 효과와 고유가에 따른 전기차 수요 증가, 젊은층의 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 선호 현상 등이 테슬라의 인기를 견인했다고 업계는 평가한다. 실제 카이즈유데이터연구소 집계에 따르면 지난달 20대의 신차 등록 대수는 전 연령대에서 가장 높은 36.3%의 증가율을 기록했다.



국내에서 판매되는 테슬라 차량의 90% 이상은 중국에서 만들어진 모델Y와 모델3다. 특히 젊은층이 선호하는 테슬라 FSD(Full Self Driving) 기능은 중국산 차량에서는 사용이 불가능하지만, 일부 국내 소비자가 이 기능을 불법으로 활성화하려는 시도도 포착된다.



박용갑 더불어민주당 의원에 따르면 국내에서 FSD 기능을 불법으로 활성화하려 시도한 건수는 지난달 말까지 총 85건이다. 국내에서 테슬라 FSD 기능은 미국에서 생산한 모델 S·X와 사이버트럭에서만 사용할 수 있다.

