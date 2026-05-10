이란, ‘미국과 합의’ 최대 걸림돌은 ‘초강경파’

2011년 결성 ‘제브헤예 파이다리’ ‘미 패배 우선’ 고수, 협상파 압박 이란 내에서도 비판·우려 목소리

미국과 이란의 종전 합의에 이란 내 ‘초강경파’로 꼽히는 정치 세력이 걸림돌이 되고 있다는 보도가 나왔다.



CNN은 9일(현지시간) 이란의 극우 정치 단체인 ‘제브헤예 파이다리’가 이란 내부 분열을 강화해 미·이란의 잠재적 합의를 무산시키고 있다고 전했다.



이슬람 근본주의에 기반을 둔 제브헤예 파이다리는 2011년 결성됐으며 이란 내 대표적인 초강경 보수 세력으로 분류된다. 이들은 이란 국영 방송인 IRIB 등 주요 언론과 의회에도 침투해 있는 것으로 알려졌다. 제브헤예 파이다리의 대표 인사인 사이드 잘릴리 전 이란 최고위원회 사무총장은 2024년 대선 당시 1353만표(45.2%)를 획득해 2위를 차지했다.



개전 이후 이 단체는 반미주의를 내세우며 세력을 키우고 있다. 이들은 지난 2월 이후 지도부를 압박하기 위해 매일 거리 시위를 주도하고 연설을 통해 반미 여론을 확산시키는 등 영향력을 넓혀왔다.



이들은 미국과 협상하는 일 자체를 항복으로 간주하고 미국의 패배를 우선시하는 강경 노선을 고수하고 있다. 이 단체와 연관이 있는 매체 라자뉴스는 지난 3일 텔레그램을 통해 “정부 관계자들의 발언에는 순교한 최고지도자와 수많은 지휘관, 과학자, 억압받는 국민의 피에 대한 복수 의지가 보이지 않는다”면서 미국과 협상할 의지를 드러낸 지도부를 비판했다.



CNN에 따르면 이란 관리들은 미국과 협상을 진행하며 제브헤예 파이다리 등 여러 정치 단체들을 포섭하기 위해 노력해왔다. 제브헤예 파이다리 구성원들은 지난달 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 휴전 협상에도 참여한 것으로 알려졌다.



하지만 이들 세력은 미국과 합의하는 데 관해 비관적인 입장을 내놨다. 이슬라마바드의 휴전 협상에 참여했으며 제브헤예 파이다리와 연관이 있는 것으로 알려진 마흐무드 나바비안 의원은 지난 7일 엑스에 “미국의 불성실한 과거 행적과 굴욕적인 이란 핵합의(JCPOA)를 지지했던 인사들이 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장과 협상에 참여하고 있는 상황을 고려할 때, 이란에 유리한 협상이나 합의는 기대할 수 없다”고 썼다.



제브헤예 파이다리 소속 의원 7명은 갈리바프 의장이 이끄는 대미 협상단을 지지한다는 국회의원들의 단체 성명에 동참하지 않은 것으로 알려졌다.



이 단체의 강경한 입장 표명이 계속되면서 이란 내에서도 비판과 우려가 이어지고 있는 것으로 알려졌다. CNN은 “이란의 정치권은 오랫동안 국가 정책과 서방에 대한 접근 방식을 두고 대립해왔지만 제브헤예 파이다리는 너무나 큰 분열을 일으켜 이란 언론과 정치 평론가들, 거리 곳곳에서 날카로운 비판을 받고 있다”고 짚었다.



한편 이란 당국은 두문불출 중인 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이가 미국과 이스라엘의 첫 공습 당시 충격으로 넘어져 다쳤으나 현재는 회복했다고 처음으로 밝혔다. 이날 이란 파르스통신에 따르면 마자헤르 호세이니 의전국장은 “허리 부상은 호전됐고 무릎 부상도 곧 회복될 것”이라며 “귀 뒤쪽에 작은 상처가 있지만 이미 치료를 마쳤다”고 말했다.

