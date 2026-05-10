정청래, 두 달 새 ‘부·울·경’ 다섯번 발걸음…보수 추격 거세지자 ‘적극 지원’ 강조 전략

‘보수 결집’ 역효과 우려에도 방문 ‘오빠 논란’ 하정우 개소식은 불참

정청래 더불어민주당 대표가 두 달간 부산·울산·경남을 다섯 차례 방문하며 부·울·경 탈환에 총력전을 펴고 있다. 일각에서는 강성 이미지를 가진 정 대표의 방문이 보수 결집의 역효과를 낼 수 있다는 우려도 나오지만, 집권 여당의 전폭적 지원 약속을 보여주기 위해 대표의 방문이 필요하다는 의견도 나온다.



정 대표는 지난 9일 전재수 부산시장 후보 선거사무소 개소식에 참석해 “전재수가 있었고, 이재명 대통령이 있었기에 해양수산부의 부산 이전이 실현될 수 있었다”며 “이 대통령을 닮은 전재수였기에 가능한 일이었다”고 말했다. 정 대표는 이어 울산 남구갑 국회의원 보궐선거에 나선 전태진 후보 사무소 개소식에선 “이재명 정부와 민주당이 원팀이 돼 해당 공약이 반드시 실현되도록 전폭 지원하겠다”고 밝혔다.



정 대표의 현장 일정을 보면 민주당이 접전지인 부·울·경 공략에 얼마나 공을 들이고 있는지 드러난다.



정 대표는 지난달 1일부터 이달 10일까지 국회 밖 현장 최고위원회의를 총 13차례 열었는데, 이 중 부·울·경에서 열린 회의가 3차례로 가장 많았다. 민생체험 등 현장 일정까지 합치면 부·울·경 방문 횟수는 5차례에 달한다.



부·울·경에서의 지지율 격차는 점차 줄어드는 상황이다. 부산MBC가 한길리서치에 의뢰해 지난 1~2일 무선 ARS 방식으로 실시한 부산시장 적합도 조사에서 전재수 후보는 46.9%, 박형준 국민의힘 후보는 40.7%를 기록하며 6.2%포인트의 격차를 보였다. 지난달 26~27일 KBS부산이 한국리서치에 의뢰해 무선 ARS 방식으로 실시한 조사에서 두 후보 간 격차가 10.0%포인트였던 것과 비교하면 많이 줄었다.



민주당 지도부는 이 같은 지지율 격차가 예상 범위 안에 있다는 입장이다. 조승래 사무총장은 10일 국회에서 열린 기자간담회에서 “당 경선이 마무리된 4월20~25일 전후 조정이 이뤄질 것으로 봤다”며 “오히려 생각보다 조정 시점이 조금 늦어진 것”이라고 말했다.



정 대표의 잦은 부·울·경행을 바라보는 당 안팎의 시선은 복합적이다. 선명성을 앞세우는 정 대표의 스타일이 자칫 보수층 결집을 부를 수 있다는 우려가 있다. 이달 초 정 대표와 하정우 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보 유세 과정에서 불거진 ‘오빠 논란’과 같이 불필요한 설화에 휘말릴 위험도 있다.



그럼에도 당내에서는 안 갈 수는 없다는 기류가 강하다. 한 민주당 중진 의원은 “집권 여당 프리미엄으로 부·울·경을 발전시키겠다는 메시지를 주는 것이 우리 전략인데, 아예 가지 않으면 의지가 없는 것처럼 보일 수 있다”고 말했다.



정 대표는 이날 하정우 후보 선거사무소 개소식에 참석하지 않았다. 당 지도부는 민형배 전남광주통합시장 후보 선거사무소 개소식 등 기존 일정 때문이란 입장이지만, 논란 재점화를 우려한 ‘로키 행보’라는 해석도 나왔다.

