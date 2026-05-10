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본문 요약

'다단계 사업'에 투자해 얻은 이익은 사업소득이 아닌 이자소득으로 보고 과세해야 한다는 법원 판단이 나왔다.

A씨 등은 화장품을 판매하는 B사에 투자해 얻은 이익을 세무서가 사업소득이 아닌 이자소득으로 보고 종합소득세를 계산했다며 2024~2025년 부과된 종소세를 취소해달라고 법원에 청구했다.

사업소득과 이자소득은 모두 종소세 과세 대상인데 사업소득으로 인정되면 사업 과정에서 발생한 비용을 소득에서 차감할 수 있다.

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법원 “다단계 투자 수익, 이자소득으로 과세”

입력 2026.05.10 20:50

수정 2026.05.10 20:51

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  • 이창준 기자

  • 기사를 재생 중이에요

5개월 마케팅 ‘비영업대금 이익’

사업소득 주장한 투자자들 패소

‘다단계 사업’에 투자해 얻은 이익은 사업소득이 아닌 이자소득으로 보고 과세해야 한다는 법원 판단이 나왔다.

10일 서울행정법원 행정4부(재판장 김영민)는 A씨 등 3명이 성북·반포·강서세무서장을 상대로 제기한 종합소득세 부과처분 취소소송에서 지난 3월 원고패소로 판결했다고 밝혔다.

A씨 등은 화장품을 판매하는 B사에 투자해 얻은 이익을 세무서가 사업소득이 아닌 이자소득으로 보고 종합소득세를 계산했다며 2024~2025년 부과된 종소세를 취소해달라고 법원에 청구했다. 사업소득과 이자소득은 모두 종소세 과세 대상인데 사업소득으로 인정되면 사업 과정에서 발생한 비용을 소득에서 차감할 수 있다.

법원은 B사가 겉으로만 화장품 업체일 뿐 실제로는 다단계 업체라고 봤다. 이에 투자자들이 얻은 이득 역시 이자소득의 일종인 ‘비영업대금의 이익’으로 봐야 한다고 판단했다.

B사는 “화장품 공동구매 사업에 투자하면 4개월간 투자금의 5%가량을 수익금으로 지급하고 5개월 뒤에는 원금을 돌려주겠다”는 일명 ‘5개월 마케팅’으로 투자자를 끌어모았다.

재판부는 B사가 실제로는 화장품 거래를 하지 않은 것으로 봤다. B사의 회장 C씨는 다단계식 유사수신을 한 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 사기 등)로 2023년 징역 20년형이 최종 확정됐다.

재판부는 A씨 등 투자자가 대부업 등록을 하지 않았고, B사를 빼면 반복적으로 대부업을 한 사실도 없는 점을 들어 이들을 대부업 사업자로도 볼 수 없다고 판단했다. 재판부는 “원고들(A씨 등)은 화장품 위탁판매업에 수반되는 위험을 부담하지 않고 단순히 약정된 금액만 수령했을 뿐”이라며 “단순한 자금 제공자에 불과하다”고 판시했다.

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