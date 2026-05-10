기소·구속영장 청구 0건…‘역량 논란’ 안고 반환점 돈 종합특검

‘합참 내란 가담’ 수사 등 기대 불구 출범 75일간 ‘김관영 무혐의’ 처분 법조계 “성과 불투명” 회의론 나와

3대(내란·김건희·채 상병) 특별검사가 밝혀내지 못한 의혹을 수사하기 위해 출범한 권창영 2차 종합특검이 반환점을 돌았다. 군 합동참모본부 수뇌부의 12·3 내란 가담 의혹, 김건희 여사 주가조작 수사 무마 의혹 등 굵직한 사안을 과제로 내세웠는데 수사 종료 때까지 뚜렷한 성과를 낼 수 있을지가 관건이다.



종합특검은 지난 2월25일 수사를 개시해 10일로 출범 75일째를 맞았다. 최대 수사기간인 150일의 꼭 절반이 지난 것이다. 종합특검은 지난 정부 군 지휘부와 대통령실 등을 상대로 앞선 3대 특검이 들여다보지 못했던 의혹을 다방면으로 수사 중이다.



종합특검의 ‘1호 인지’ 사건은 계엄 당시 합참 수뇌부의 내란 가담 의혹이다. 특검은 ‘군 서열 1위’인 김명수 전 합참의장 등 수뇌부가 12·3 내란에 가담했다고 보고, 이들을 내란 중요임무종사 혐의로 입건했다. 특검은 전직 합참 관계자를 불러 조사하면서 ‘비상계엄 당일 추가 병력 파견 요청이 있었다’는 진술도 확보했다.



종합특검은 김건희 특검이 마무리하지 못한 김 여사 관련 사건의 수사 무마 의혹도 본격적으로 수사하고 있다. 이 의혹은 내란 특검과 김건희 특검이 수사기한 막바지에 단서를 포착해 깊게 들여다보지 못했다. 종합특검은 이 사건을 넘겨받아 2024년 김 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹을 불기소 처분했던 서울중앙지검 수사팀 부장검사와 평검사 등 4명에 대해 출석 통보까지 마쳤다.



종합특검은 윤석열 정권 대통령실이 검찰의 다른 수사에도 조직적으로 개입한 정황을 포착하고 수사에 착수했다. 이와 관련해 한동훈 전 국민의힘 대표도 12일까지 출국금지했다.



지난 75일간 다양한 의혹을 조사했지만 아직 구체적인 성과는 내지 못했다. 종합특검이 지금까지 수사를 마친 사건은 지난 7일 무혐의·각하 처분한 김관영 전북지사와 오영훈 제주지사의 내란 방조·부화수행 혐의 사건뿐이다.



앞서 내란 특검은 수사 개시 한 달 만에 윤 전 대통령을 추가로 재판에 넘겼고, 김건희 특검은 김 여사의 주가조작 의혹의 핵심 공범인 이종호 전 블랙펄인베스트 대표를 구속했다. 법조계 안팎에선 종합특검이 별다른 성과 없이 오는 25일로 예정된 1차 활동기한(90일)을 넘길 수 있다는 전망도 나온다. 특검법에 따라 특검은 30일씩 두 차례에 걸쳐 최대 150일까지 수사기한을 연장할 수 있다.

