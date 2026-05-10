외교부 청사 방문한 주한 이란대사, ‘미상 비행체 나무호 타격’ 조사결과에 묵묵부답

한국 정부 조사결과 듣고자 외교부 방문 “이 사고에 관한 일반적인 논의했다”

사이드 쿠제치 주한 이란대사는 10일 이란 호르무즈 해협에서 정박 중이던 한국 선사 HMM의 나무호에서 발생한 화재가 미상 비행체 2기의 타격에서 비롯됐다는 정부 조사 결과에 대해 별다른 입장을 밝히지 않았다.

쿠제치 대사는 이날 서울 종로구 외교부 청사를 나서면서 조사 결과에 대한 입장을 밝혀달라는 취재진에게 “우리는 단지 이 사고(accident)에 관한 일반적인 이슈 일부에 관해 이야기했다”고 말했다. 그는 ‘이란군이 선박 화재에 관여하지 않았다는 게 이란 정부의 여전한 입장이냐’는 질문을 받고도 “(이란) 외교부에 물어보라”고만 답했다.

쿠제치 대사는 이날 정부 합동 조사단의 나무호 화재 원인 발표 직후 외교부 청사를 방문했다. 외교부는 조사 결과를 설명하기 위한 방문이라고 했지만 사실상 초치 성격이라는 관측이 나온다.

조사단은 이날 나무호의 사고는 미상 비행체 2기의 타격에서 비롯됐다고 결론 내렸지만 어느 국가의 소행인지는 밝히지 못했다. 박일 외교부 대변인은 “공격의 주체를 예단하지 않을 것이며 이번 조사 결과와 관련해 이란과 미국을 비롯한 관련국과 소통하겠다”고 말했다.

박 대변인은 미국이 공격 주체를 알고 있었는지, 미국으로부터 관련 정보를 받은 것은 없었는지에 대한 질문에는 “구체적으로 말하기가 제한됨을 양해해주기 바란다”고만 했다.