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서울 신림동 ‘시립도서관·공공주택 복합시설’ 내달 착공

입력 2026.05.10 20:58

수정 2026.05.10 20:59

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옛 금천경찰서 터…2029년 완공

서울 관악구 신림동 옛 금천경찰서 터에 들어설 시립도서관·공공주택 복합시설이 2029년 완공을 목표로 다음달 첫 삽을 뜬다.

서울시는 다음달 신림동 544번지 부지에서 서남권 문화시설 조성 공사를 시작한다고 10일 밝혔다. 시는 2018년 금천경찰서가 금천구로 이전하면서 해당 부지를 시립도서관과 공공주택이 결합한 복합 문화시설로 개발하는 방안을 추진해왔다. 건물은 지하 3층~지상 20층, 연면적 3만8866㎡ 규모다. 지하 1층부터 지상 3층에는 ‘서울시립도서관(관악)’과 근린생활시설을 조성한다. 상층부에는 신혼부부 맞춤형 장기전세주택 ‘미리내집’ 192가구를 비롯한 공공주택 276가구가 들어선다.

서울시립도서관(관악)은 서울시의 권역별 시립도서관 건립 사업 중 하나로 추진된다. 내년 서대문구 북가좌동에 문을 여는 ‘서울시립도서관(서대문)’에 이어 두 번째다.

1층은 개방형 서가가 비치된 전시형 열람공간과 어린이열람실, 유아열람실로 꾸민다. 2층에는 일반열람실·경제전문자료실·디지털열람실을, 3층에는 집중학습실·다목적공간·세미나실을 배치한다. 상층부 주거동은 두 개 동으로 분리하고 내부에 중앙정원을 둬 채광과 통풍을 확보한다. 도서관과 주거동의 출입 동선도 구분한다.

총사업비는 토지비를 제외하고 약 1803억원이다. 도서관 건립에 314억원, 공공주택 등에 1489억원이 들어간다.

서울시는 서대문과 관악을 시작으로 동대문(2031년), 강서(2031년), 송파(2032년), 도봉(2033년) 등 2033년까지 총 6개 권역별 시립도서관을 지을 예정이다. 김태희 서울시 문화본부장은 “서울시립도서관(관악)은 문화자원이 다소 부족한 서남권 지역 주민의 삶의 질을 높이는 인프라가 될 것”이라며 “나머지 권역별 시립도서관들도 차질 없이 추진해 나가겠다”고 말했다.

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