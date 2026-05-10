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본문 요약

K푸드 열풍에 힘입어 최근 식품 관련 특허출원도 활발해지고 있는 것으로 나타났다.

식품분야 특허출원을 품목별로 보면 건강기능식품의 성장세가 뚜렷했다.

건강기능식품 특허는 최근 10년 동안 모두 8126건이 출원됐다.

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K푸드 인기에…국내 식품분야 특허출원 ‘후끈’

입력 2026.05.10 20:58

  • 이종섭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

10년간 총 4만6436건으로 집계

‘건강기능식품’ 출원 비율 최다

제빵 등 조미식품도 성장세 뚜렷

K푸드 열풍에 힘입어 최근 식품 관련 특허출원도 활발해지고 있는 것으로 나타났다.

지식재산처는 2016년부터 지난해까지 최근 10년간 식품분야에서 출원된 특허가 총 4만6436건으로 집계됐다고 10일 밝혔다. 식품분야 특허출원은 2022년까지만 해도 연간 4000건대에 머물렀으나, 2023년 이후 연평균 5000건 이상으로 늘었다. K푸드의 세계적인 인기와 무관치 않다는 게 지식재산당국의 분석이다.

식품분야 특허출원을 품목별로 보면 건강기능식품의 성장세가 뚜렷했다. 건강기능식품 특허는 최근 10년 동안 모두 8126건이 출원됐다. 이는 전체 식품분야 출원의 17.5%로, 가장 높은 비중이다. 연도별 출원 건수도 2016년에는 351건에 그쳤으나, 지난해 1166건으로 증가해 연평균 14.27% 증가율을 보였다.

건강기능식품 특허 출원은 ‘항산화·면역력 증진’ 기술이 2113건으로 가장 많았다. 이어 ‘소화 건강’ 729건, ‘인지기능·수면개선’ 467건 등이었다.

제빵과 소스류 등 조미식품도 특허출원 성장세가 눈에 띄었다. 제빵 관련 특허출원은 2016년 237건에서 지난해 400건으로 연평균 5.99% 증가했다. 소스류도 특허출원이 같은 기간 311건에서 475건으로 늘어 연평균 4.82% 증가율을 나타냈다. 관련 특허 중에는 칼로리를 줄인 무설탕 빵, 글루텐이 없는 빵 등도 있다.

식품분야 특허출원은 통상 기업 출원 비중이 높은 다른 분야와 달리 개인에 의한 출원이 많이 이뤄지고 있다. 지난 10년간 출원된 특허를 보면 개인 출원 건수가 1만8032건으로 전체의 38.8%를 차지했다.

이어 중소기업 출원이 1만5606건으로 전체의 33.6%를 차지했고, 대기업 출원은 1411건으로 3.0% 수준이었다.

양재석 지식재산처 특허심사기획국장은 “식품분야는 비교적 접근이 쉽기 때문에 레시피 등 일상적 아이디어에 기반한 특허 출원이 활발하다”면서 “국내외에서 확산하는 K푸드 열풍이 특허출원에도 반영되고 있으며, 세계인의 입맛과 시장 변화에 맞춘 연구·개발과 특허출원도 늘고 있는 것으로 보인다”고 말했다.

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