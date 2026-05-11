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본문 요약

호르무즈 해협에서 미상의 비행체로부터 피격당한 HMM 나무호가 1차 현장 조사를 마치고 앞으로 선박 수리에 전념하게 된다.

적재용량 3만8000t급의 다목적 화물선 HMM 나무호는 올해 초 항해를 처음 시작한 선박이지만 이번 피격 과정에서 충격이 상당해 수리에도 상당한 비용과 시간이 소요될 전망이다.

정부에 따르면 미상의 비행체 2기가 약 1분 간격으로 HMM 나무호 선미 좌현 평행수 탱크 외판을 두 차례 타격했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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호르무즈서 피격된 나무호, 수리 돌입…비용·기간 ‘미정’

입력 2026.05.11 07:14

  • 박상영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

미상의 비행체 2기의 타격으로 HMM 나무호 좌측 선미 외판에 발생한 폭 5m, 길이 7m의 파공. 외교부 제공

미상의 비행체 2기의 타격으로 HMM 나무호 좌측 선미 외판에 발생한 폭 5m, 길이 7m의 파공. 외교부 제공

호르무즈 해협에서 미상의 비행체로부터 피격당한 HMM 나무호가 1차 현장 조사를 마치고 앞으로 선박 수리에 전념하게 된다.

11일 연합뉴스에 따르면 HMM은 현지 수리 조선소와 일정을 협의해 수리 작업에 나설 계획이다. 다만 수리 범위와 소요 기간은 아직 확정되지 않은 것으로 전해졌다.

4일 호르무즈 해협에서 피격된 나무호는 예인선 확보에 시간이 걸린 데다 긴박한 상황 속에서 운항 시간도 평소보다 길어지면서 8일에야 두바이항에 입항했다. 적재용량(DWT) 3만8000t급의 다목적 화물선(MPV) HMM 나무호는 올해 초 항해를 처음 시작한 선박이지만 이번 피격 과정에서 충격이 상당해 수리에도 상당한 비용과 시간이 소요될 전망이다.

정부에 따르면 미상의 비행체 2기가 약 1분 간격으로 HMM 나무호 선미 좌현 평행수 탱크 외판을 두 차례 타격했다. 충격 후에는 진동과 함께 화염과 연기가 발생한 것으로 확인됐다. 피격으로 좌측 선미 외판이 폭 약 5m, 선체 내부로 깊이 약 7m까지 훼손됐으며 선체 내부 프레임은 안쪽으로 휜 것으로 나타났다.

한국해운협회에 따르면 호르무즈 해협에 고립된 한국 선사들은 3월 말 기준 전쟁보험료·유류비·선원비 등을 추가로 부담하며 하루 약 4억9000만원의 손실을 내고 있다.

운항 일정 차질과 신규 운송 중단에 따른 기회비용도 상당할 것으로 추정된다. 나무호는 지난 1월 10일부터 2월 5일까지 중국 칭다오·펑라이·타이창 등을 거쳐 중량화물을 싣고 사우디아라비아에서 하역을 마친 뒤, 본래 일정대로라면 중국으로 향했어야 했다.

운항 일정 차질과 신규 운송 중단에 따른 기회비용도 상당할 것으로 추정된다. 나무호는 전쟁보험 특약에 따라 전손 시 최대 1000억원의 보험금을 받을 수 있는 것으로 알려졌으나, 실제로 전액을 받을 수 있을지는 현재로선 불확실하다.

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