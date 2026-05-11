방중 트럼프, 14일에 시진핑과 정상회담·톈탄공원 함께 방문

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 중국 현지시간으로 오는 14일 오전 베이징에서 정상회담을 한다. 트럼프 대통령의 중국 방문은 집권 1기 첫해인 2017년 11월 이후 약 8년 6개월만이다.

애나 켈리 백악관 부대변인은 10일(현지시간) 언론 전화 브리핑에서 트럼프 대통령이 13일 저녁(현지시간) 베이징에 도착해 이튿날인 14일 환영 행사에서 시 주석과 양자 회담을 할 예정이라고 밝혔다.

같은 날 트럼프 대통령과 시 주석은 베이징의 명소인 톈탄 공원을 둘러본 뒤 국빈 만찬을 함께할 예정이다. 톈탄 공원은 명나라와 청나라 시대에 황제들이 풍작을 기원하며 하늘에 제사를 지내던 곳이다.

이어 15일에는 중국을 떠나기 전 시 주석과 티타임을 갖고 업무 오찬을 할 계획이다. 백악관은 두 정상이 14~15일 이틀간 최소 6개 행사에서 대면할 것으로 보인다고 설명했다.

켈리 부대변인은 “트럼프 대통령은 시 주석과 그의 부인 펑리위안 여사를 연내 워싱턴으로 초청해 답방 행사를 할 수 있길 기대하고 있다”고 전했다. 그는 “이번 방문에서 트럼프 대통령은 미국의 경제적 독립을 회복하기 위해 중국과의 관계를 재조정하고 상호주의와 공정함을 최우선으로 삼을 것”이라며 “미국을 위한 더 좋은 협정을 기대해도 좋다”고 말했다.

켈리 부대변인은 이번 회담에서 미·중 무역위원회 및 투자위원회 추진, 항공우주·농업·에너지 분야에서의 양국 간 추가 협정 등이 논의될 것이라고 설명했다.

또 트럼프 대통령은 시 주석에게 이란 및 러시아 지원을 중단하라는 압박을 가할 것으로 보인다고 브리핑에 참여한 한 미 고위당국자는 말했다. 이 당국자는 트럼프 대통령이 시 주석과의 통화에서 중국의 이란산 원유 구매 및 무기 수출 가능성, 대러시아 이중용도 제품 수출 등을 여러 차례 지적해왔다고 했다.

이 당국자는 대만 문제에 대해선 “양국 정상 사이에 대화가 지속적으로 이뤄지고 있지만 앞으로도 미국의 대만 정책에 어떤 변화가 있을 것으로 예상하지 않는다”고 말했다.

미국과 중국의 무역 휴전에 대해선 “아직 만료되지 않았으며, 적절한 시기에 잠재적 연장을 발표할 것으로 확신한다”고 또 다른 고위 당국자가 말했다.