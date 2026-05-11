이 대통령 “세 낀 집 무주택 매수자 실거주 유예가 갭투자 허용? 억까에 가깝다”

이재명 대통령이 11일 정부가 검토 중인 무주택 매수자에 대한 실거주 의무 유예 조치를 두고 ‘사실상 갭투자 허용’이라고 지적한 보도에 대해 “소위 억까(억지 비난)에 가깝다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 “국토교통부가 형평성 보장을 위해 세입자가 있는 1주택자에게도 다주택자와 동일하게 매도 기회를 주려고 하는 것”이라며 이같이 밝혔다.

정부는 토지거래허가구역에서 비거주 1주택자가 세입자 있는 집을 팔 경우 무주택 매수자의 실거주 의무를 일정 기간 유예하는 조치를 검토하고 있는데, 이 대통령이 공유한 기사에는 이 조치가 ‘무주택자의 갭투자를 사실상 허용하는 것’이라고 한 내용이 담겼다.

이 대통령은 국토부가 검토하고 있는 조치와 관련해 “매수인은 무주택자로 한정하고, 매수인은 기존 임차인의 잔여 임차 기간이 지난 후에 입주할 수 있게 허용하되 그 기간은 최고 2년을 넘지 못하게 한다”고 설명했다.

이 대통령은 “임차 기간 때문에 4∼6개월 이내에 입주할 수가 없어 매각하지 못하는 1주택자들에게도 매각 기회를 주되, 매수인은 2년 이내에는 반드시 보증금을 내고 직접 입주를 하도록 했다”면서 “잔여 임대 기간, 그것도 최대 2년 이내에 보증금 포함 매매대금 전액을 지급해야 하는데, 이걸 가지고 갭투자를 허용하는 것이라고 하는 건 과해 보인다”고 밝혔다.

이 대통령은 이어 “부동산 공화국 탈출은 우리나라의 정상화와 지속 발전을 위한 필수 과제”라며 “부동산 투기 재발하면 몇이나 득을 보겠나. 협조를 요청 드린다”고 했다.