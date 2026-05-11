아파트 전세가, 올 들어 매매가격 상승 폭 웃돌아

아파트 전세 물량 부족이 이어지면서 올해 전국 아파트 전세가격 상승률이 매매가격 상승률을 크게 웃돌고 있다.

11일 한국부동산원에 따르면 5월 첫째 주 기준 올해 전국 아파트 전세가격 누적 상승률은 1.56%로, 매매 상승률(0.98%)보다 0.58%포인트 높았다.

수도권의 경우 전세 상승률(2.20%)이 매매 상승률(1.79%)을 0.41%포인트 앞질렀으며, 비수도권에서는 그 격차가 더 벌어져 전세 상승률(0.94%)이 매매 상승률(0.20%)을 0.74%포인트 상회했다.

서울은 매매 상승률(2.81%)이 여전히 전세 상승률(2.61%)을 웃돌고 있으나 격차는 그간 꾸준히 축소돼 최근에는 0.20%포인트까지 좁혀졌다. 5월 첫째 주 서울 아파트 전세가격은 직전 주 대비 0.23% 올라 2015년 11월 셋째 주(0.26%) 이후 최고 수준을 기록했다.

올해 누적 전세가격 상승률이 가장 높은 지역은 경기 수원시 영통구(4.57%)였다. 이어 경기 안양시 동안구(4.53%), 전남 무안군(4.39%), 서울 성북구(4.20%), 경기 용인시 기흥구(4.16%), 경기 광명시(4.08%), 서울 노원구(4.06%), 경기 용인시 수지구(3.90%), 서울 광진구(3.82%), 경기 화성시 동탄구(3.82%) 등 순이었다.

서울에서도 최근 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 등의 영향을 받은 강남 3구는 매매가격이 약세를 보인 가운데 전셋값은 상대적으로 상승세가 가팔랐다.

서초구는 올해 매매가격이 누적 1.00% 오른 반면 같은 기간 전셋값은 3.65% 올라 격차가 2.65%포인트로 컸고 강남구(매매 -0.38%, 전세 0.84%), 송파구(매매 1.37%, 전세 2.09%)도 비슷한 양상을 보였다.

강남 3구와 함께 약세권에 포함됐던 용산구(매매 1.13%, 전세 2.36%)도 전세 상승률이 매매가격 오름폭을 웃돌았다. 중하위권인 노원구(매매 3.48%, 전세 4.06%)는 매매 상승률이 상당한 수준임에도 전세가격은 그보다 빠르게 올랐다.

전셋값 상승세에는 전세의 월세화 가속, 서울 신축 입주 물량 감소, 다주택자 규제에 따른 전세 매물 감소 등 복합적인 요인이 작용한 것으로 분석된다.

특히 서울 아파트 입주 물량 감소가 올해부터 본격화될 전망이어서 전셋값 상승세가 한층 가팔라질 수 있다는 우려도 나온다. 한국부동산원과 부동산R114가 지난 2월 발표한 공동주택 입주 예정 물량에 따르면, 올해 서울 공동주택 입주 물량은 2만7058가구이며 내년에는 1만7197가구로 큰 폭 줄어들 전망이다.