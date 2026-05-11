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본문 요약

아파트 전세 물량 부족이 이어지면서 올해 전국 아파트 전세가격 상승률이 매매가격 상승률을 크게 웃돌고 있다.

11일 한국부동산원에 따르면 5월 첫째 주 기준 올해 전국 아파트 전세가격 누적 상승률은 1.56%로, 매매 상승률보다 0.58%포인트 높았다.

수도권의 경우 전세 상승률이 매매 상승률을 0.41%포인트 앞질렀으며, 비수도권에서는 그 격차가 더 벌어져 전세 상승률이 매매 상승률을 0.74%포인트 상회했다.

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아파트 전세가, 올 들어 매매가격 상승 폭 웃돌아

입력 2026.05.11 07:37

  • 박상영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

국토교통부가 전국 공동주택 공시가격을 18일부터 공개한다고 밝힌 17일 서울 남산에서 아파트 밀집 지역이 보이고 있다. 김창길 기자

국토교통부가 전국 공동주택 공시가격을 18일부터 공개한다고 밝힌 17일 서울 남산에서 아파트 밀집 지역이 보이고 있다. 김창길 기자

아파트 전세 물량 부족이 이어지면서 올해 전국 아파트 전세가격 상승률이 매매가격 상승률을 크게 웃돌고 있다.

11일 한국부동산원에 따르면 5월 첫째 주 기준 올해 전국 아파트 전세가격 누적 상승률은 1.56%로, 매매 상승률(0.98%)보다 0.58%포인트 높았다.

수도권의 경우 전세 상승률(2.20%)이 매매 상승률(1.79%)을 0.41%포인트 앞질렀으며, 비수도권에서는 그 격차가 더 벌어져 전세 상승률(0.94%)이 매매 상승률(0.20%)을 0.74%포인트 상회했다.

서울은 매매 상승률(2.81%)이 여전히 전세 상승률(2.61%)을 웃돌고 있으나 격차는 그간 꾸준히 축소돼 최근에는 0.20%포인트까지 좁혀졌다. 5월 첫째 주 서울 아파트 전세가격은 직전 주 대비 0.23% 올라 2015년 11월 셋째 주(0.26%) 이후 최고 수준을 기록했다.

올해 누적 전세가격 상승률이 가장 높은 지역은 경기 수원시 영통구(4.57%)였다. 이어 경기 안양시 동안구(4.53%), 전남 무안군(4.39%), 서울 성북구(4.20%), 경기 용인시 기흥구(4.16%), 경기 광명시(4.08%), 서울 노원구(4.06%), 경기 용인시 수지구(3.90%), 서울 광진구(3.82%), 경기 화성시 동탄구(3.82%) 등 순이었다.

서울에서도 최근 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 등의 영향을 받은 강남 3구는 매매가격이 약세를 보인 가운데 전셋값은 상대적으로 상승세가 가팔랐다.

서초구는 올해 매매가격이 누적 1.00% 오른 반면 같은 기간 전셋값은 3.65% 올라 격차가 2.65%포인트로 컸고 강남구(매매 -0.38%, 전세 0.84%), 송파구(매매 1.37%, 전세 2.09%)도 비슷한 양상을 보였다.

강남 3구와 함께 약세권에 포함됐던 용산구(매매 1.13%, 전세 2.36%)도 전세 상승률이 매매가격 오름폭을 웃돌았다. 중하위권인 노원구(매매 3.48%, 전세 4.06%)는 매매 상승률이 상당한 수준임에도 전세가격은 그보다 빠르게 올랐다.

전셋값 상승세에는 전세의 월세화 가속, 서울 신축 입주 물량 감소, 다주택자 규제에 따른 전세 매물 감소 등 복합적인 요인이 작용한 것으로 분석된다.

특히 서울 아파트 입주 물량 감소가 올해부터 본격화될 전망이어서 전셋값 상승세가 한층 가팔라질 수 있다는 우려도 나온다. 한국부동산원과 부동산R114가 지난 2월 발표한 공동주택 입주 예정 물량에 따르면, 올해 서울 공동주택 입주 물량은 2만7058가구이며 내년에는 1만7197가구로 큰 폭 줄어들 전망이다.

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