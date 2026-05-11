5대 은행 1분기 가계대출, 목표치 크게 밑돌아

금융당국의 가계대출 총량 관리 강화 기조 속에 5대 은행의 1분기 대출이 올해 목표치를 밑돈 것으로 나타났다.

11일 국회 정무위원회 소속 이인영 더불어민주당 의원실이 금융감독원으로부터 받은 자료를 보면 KB국민은행의 1분기 말 대출 실적은 연간 대출 증가 목표치(경영계획 기준, 정책성 상품 제외) 대비 -178.0%를 기록했다.

국민은행이 금융당국에 제출한 올해 가계대출 증가액 목표치는 9092억원이었으나 오히려 1조6143억원이 감소했다. 국민은행은 지난해 대출이 목표치를 초과하면서 올해 페널티 대상에 올랐다.

다른 은행들도 사정은 비슷했다. NH농협은행은 8700억원 증가를 목표로 했으나 실제로는 1조3551억원(-156.0%) 감소했고, 신한은행도 8500억원 목표에 1조5896억원(-187.0%) 줄었다. 하나은행과 우리은행은 가계대출이 각각 1조5402억원, 3447억원 감소해 목표치 대비 -175.0%, -41.7%를 기록했다.

이는 은행들이 올해 가계대출 총량 관리 목표치가 4월 확정되기 전까지 보수적으로 대출을 집행한 데 따른 결과로 풀이된다. 올해 전체 가계대출 총량 증가율 목표치는 1.5%로 전년도(1.7%) 보다 낮아졌다. 5대 은행의 경우 전체 목표치의 60∼70% 수준으로 파악됐다. 이외에도 당국은 올해 주택담보대출에도 별도 관리 목표를 신설하고, 은행별 과거 주담대 실적을 고려해 비율을 설정했다.

인터넷 은행도 대출을 축소하는 흐름이었다. 케이뱅크는 올해 목표치가 6673억인데 1분기에 2237억원 감소했다. 카카오뱅크는 3965억원 중 2052억원(52.0%), 토스뱅크는 5502억원 중 370억원(7.0%)만 집행됐다.

보수적 대출 기조가 이어지면서 중·저 신용자 등 실수요자의 대출 기회가 줄어들 수 있다는 지적도 나온다.

이인영 의원은 “은행권이 비금융 정보와 대안 신용평가를 적극 활용해 중저신용자·청년·자영업자가 금융 사다리에서 밀려나지 않도록 해야 한다”고 했다. 이어 “정부도 정책 서민금융과 데이터 인프라, 보증·신용보완 장치를 보강해야 한다”고 덧붙였다.