한타바이러스 크루즈선 하선 시작, 전세기로 본국 이송…근원지 찾는 조사도 본격화할 듯

한타바이러스 집단 감염이 발생한 크루즈선 승객들의 본국 귀환 작업이 시작됐다. 바이러스 근원지를 밝히기 위한 연구 작업도 본격화할 것으로 보인다.

CNN은 10일(현지시간) 스페인령 카나리아제도 테네리페섬에 정박 중인 네덜란드 선적 크루즈선 ‘MV 혼디우스’ 호에서 승객·승무원 이송 작업이 시작됐다고 보도했다.

앞서 지난 9일 방호복을 입은 크루즈선 승객·승무원들이 크루즈선에서 내려 작은 보트를 타고 육지로 이동하는 모습이 목격됐다. 이들은 이후 대기 중인 군용 버스에 올라타 공항으로 이동했다. 그곳에서 보호장비를 교체한 뒤 각국 귀환 항공편에 탑승해 각자의 고국으로 이송됐다.

스페인 보건당국은 “19개국 출신 승객·승무원 94명이 본국으로 돌아갔다”며 “여러 국가가 참여한 이번 이송 작전은 매우 신중하게 관리됐다”고 기자회견에서 밝혔다. 혼디우스호에는 약 150명이 탑승해 있었으며, 국적은 23개국에 걸친 것으로 전해졌다.

본국으로 돌아간 크루즈선 승객들은 의료시설에 한동안 격리될 예정이다. 세계보건기구(WHO)는 탑승객 전원을 고위험 접촉자로 분류하고 최대 42일간 의료 감시를 권고했다. 현재까지 이 크루즈선에서 시작된 한타바이러스로 3명이 사망했다.

프랑스로 귀국하던 승객 5명 중 1명은 비행 중 증상이 나타났다. 세바스티앙 르코르뉘 프랑스 총리는 “승객 중 1명이 항공기 안에서 증상을 보여 즉시 엄격 격리에 들어갔다”며 “귀국자 전원은 병원에 격리된 상태로 종합적인 검사를 받고 있다”고 밝혔다.

스페인도 자국민 14명을 마드리드 군 병원에서 격리 관찰할 예정이다. 이들은 면회가 금지된 1인실에 머물면서 PCR 검사 등을 받게 된다. 싱가포르 보건당국은 혼디우스호 탑승 이력이 있는 싱가포르 거주자 2명을 국립감염병센터(NCID)에 격리 조치했다고 밝혔다.

반면 미국 질병통제예방센터(CDC)는 증상이 없는 승객에 대해선 자택 격리를 허용키로 했다. 미 보건당국은 자국으로 이송된 18명을 네브래스카 대학 의료센터에서 검사한 후 향후 42일 동안 자택 격리할 예정이다.

혼디우스호는 지난달 아르헨티나 우수아이아를 출항해 대서양을 건너 카보베르데로 향하던 중이었다. WHO는 출항 전 최초 감염이 발생했고 이후 선내에서 사람 간 전파가 이뤄졌을 가능성에 무게를 두고 있다. WHO는 현재까지 의심 사례 8건 중 6건을 공식 확인했다고 밝혔다. 다만 “코로나19 팬데믹과 같은 수준의 글로벌 위험 상황은 아니다”라고 선을 그었다.

전문가들은 한타바이러스의 최초 발병지가 어디인지 조사에 나설 방침이다. 익명을 요구한 일부 전문가는 크루즈선이 출항한 우수아이아에서 최초 발생했을 가능성이 가장 크다고 일부 언론 매체에 말했다. 우수아이아 외곽의 쓰레기 매립지에서 발생했을 가능성이다.

하지만 우수아이아 보건당국과 또 다른 전문가들은 이 같은 가설에 신빙성이 없다고 반박한다. 우수아이아가 위치한 티에라델푸에고주 환경보건국장인 후안 파쿤도 페트리나는 “우리 지역에는 (질병을 옮기는) 긴꼬리쥐의 아종이 없으며, 섬이기 때문에 바다를 건너 이동해왔을 가능성도 적다”며 “질병 발생에 필요한 온도와 습도 면에서도 조건이 매우 다르다”고 BBC에 말했다.

다만 아르헨티나 당국은 우수아이아에 전문가팀을 파견해 한타바이러스의 흔적을 조사하고 긴꼬리쥐의 존재 여부를 확인할 방침이다.