여고생 피살 현장서 도우려다 부상당한 고교생···광산구 ‘의사상자’ 추진

경찰, 피의자 ‘사이코패스’ 검사

광주 도심에서 발생한 여고생 살인 사건 현장에서 피해자를 도우려다 크게 다친 다른 고교생에 대해 의사상자 지정이 추진되고 있다. 해당 고교생은 길을 가다 비명을 듣고 현장을 찾았다가 범인이 휘두른 흉기에 크게 다쳐 병원에서 치료를 받고 있다.

광주 광산구는 11일 “여고생 살인 사건 현장에서 크게 다친 고교생 A군(17)에 대한 의사상자 지정을 추진하고 있다”고 밝혔다.

A군은 지난 5일 오전 0시11분쯤 광산구 월계동 한 대학교 인근 인도에서 장모씨(24)가 귀가하던 여고생 B양(17)을 흉기로 찔러 살해할 당시 현장을 찾았다.

사건 현장 도로 건너편에서 길을 가던 A군은 B양의 비명을 듣고 돕기 위해 현장으로 달려갔다. 하지만 장씨는 A군도 흉기로 공격한 뒤 현장에서 도주했다.

A군은 크게 다쳐 대학병원에서 긴급 수술을 받았지만 다행히 생명에는 지장이 없는 상태다. A군은 현재도 병원에서 치료를 받고 있다. A군과 B양을 서로 다른 고등학교에 다녔으며 모르는 사이였다.

광산구는 A군이 숨진 B양을 도우려고 했던 만큼 의사상자 지정 요건을 갖춘 것으로 판단하고 있다.

의사상자는 지방자치단체 신청하면 심사를 통해 보건복지부가 인정한다. 의사상자가 되면 치료비와 보상금 등을 지원받을 수 있다.

한편 광주경찰청은 지난 8일 살인과 살인미수 혐의로 구속한 장씨에 대한 신상정보공개심의위원회를 개최하고 ‘공개’를 의결했다.

다만 장씨가 신상정보 공개에 비동의하면서 5일간의 유예기간을 거쳐 오는 14일부터 한달간 정보가 공개된다.

경찰이 시행한 장씨에 대한 반사회적 인격장애(사이코패스) 검사 결과는 이날 나올 것으로 보인다.