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울산 태화강 봄꽃축제 15일 개막··· 봄꽃 6000만 송이 만개

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본문 요약

울산시는 오는 15일부터 17일까지 사흘간 태화강 국가정원 일원에서 '태화강 국가정원, 봄을 걷다'를 주제로 '2026 봄꽃축제'를 개최한다고 11일 밝혔다.

이번 축제의 중심인 2만 8000㎡ 규모의 초화단지에는 꽃양귀비, 수레국화, 안개초, 금영화, 작약 등 5종 약 6000만 송이의 봄꽃이 만개해 장관을 이룬다.

시는 이번 축제를 통해 '정원도시 울산'의 브랜드를 확산하고, 2년 뒤 열릴 '2028 울산국제정원박람회'의 성공 개최를 위한 사전 분위기를 조성한다는 계획이다.

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울산 태화강 봄꽃축제 15일 개막··· 봄꽃 6000만 송이 만개

입력 2026.05.11 10:06

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

울산시청 전경. 울산시 제공

울산시청 전경. 울산시 제공

울산시는 오는 15일부터 17일까지 사흘간 태화강 국가정원 일원에서 ‘태화강 국가정원, 봄을 걷다’를 주제로 ‘2026 봄꽃축제’를 개최한다고 11일 밝혔다.

이번 축제의 중심인 2만 8000㎡ 규모의 초화단지에는 꽃양귀비, 수레국화, 안개초, 금영화, 작약 등 5종 약 6000만 송이의 봄꽃이 만개해 장관을 이룬다. 시는 이번 축제를 통해 ‘정원도시 울산’의 브랜드를 확산하고, 2년 뒤 열릴 ‘2028 울산국제정원박람회’의 성공 개최를 위한 사전 분위기를 조성한다는 계획이다.

행사 첫날인 15일 오후 6시 30분 왕버들마당 특설무대에서 열리는 개막식을 시작으로 트로트 가수 신승태의 축하 공연이 이어진다. 축제 기간에는 밴드 공연과 거리공연(버스킹), 어린이 마술쇼, 뮤지컬 등 전 세대가 즐길 수 있는 다채로운 문화예술 무대가 마련된다.

체험 프로그램도 풍성하다. ‘우리 가족 정원 만들기’와 유용미생물(EM) 흙공 던지기, 나비 의상 체험 등 가족 단위 참여 행사를 비롯해 정원 요가, ‘차와 책 휴게실’ 등 휴식형 프로그램이 운영된다. 야간에는 초화원 일대에 경관 조명을 설치해 방문객들의 체류 시간을 늘리고 지역 상권 활성화를 유도한다.

울산시 관계자는 “태화강 국가정원이 국내를 대표하는 정원 관광 명소로 확실히 자리 잡을 수 있도록 하겠다”고 말했다.

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