한화에어로스페이스, 에스토니아에 천무 발사대 추가 공급

코트라·ECDI, 정부 간 수출 계약 체결 1차 계약 체결 후 5개월 만 추가 계약

대한무역투자진흥공사(코트라)는 11일 에스토니아 국방부 산하 방산 물자 획득기관인 ‘에스토니아 방산투자청(ECDI)’과 천무 다연장로켓 시스템 추가 공급을 위한 정부 간(G2G) 계약을 체결했다고 밝혔다.

G2G 계약은 외국 정부가 요청할 경우 코트라가 국내 기업을 대신 또는 함께 방산이나 일반물자 공급계약 당사자로 체결하는 계약을 말한다. 이번 계약을 통해 한화에어로스페이스는 천무 발사대 3문과 관련 부대 장비를 2027년 말까지 에스토니아에 공급할 예정이다.

이번 추가 수주는 5개월 만에 거둔 후속 성과다. 앞서 코트라와 ECDI는 지난해 12월 천무 발사대 6문과 미사일 3종, 운용·교육 지원 등을 공급하는 내용의 계약을 체결했다. 약 2억9000만유로(약 5200억원) 규모였다.

에스토니아는 현재 자국의 ‘국가 국방 발전 계획 2031’에 따라 1개 포대 규모의 다연장로켓 전력화, 현대화를 신속하게 추진 중이다. 한화에어로스페이스는 “이번 후속 계약은 에스토니아의 요구 일정에 맞춘 적기 공급 능력을 입증했을 뿐만 아니라, 12월 첫 계약 이후 사업 수행 과정에서 쌓은 상호 간의 두터운 신뢰가 더해진 결과”라고 설명했다.

하노 페브쿠르 에스토니아 국방부 장관은 “이번 다연장로켓 추가 도입은 에스토니아의 국방 역량을 한 단계 격상시키는 계기가 될 것”이라며 “앞으로 한국 파트너들과의 방산 협력을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

강경성 코트라 사장은 “단기간 내 추가 계약이 성사된 것은 우리 무기체계의 우수한 성능은 물론, 한국 방산에 대한 에스토니아 정부의 깊은 신뢰가 뒷받침된 결과”라며 “한국이 글로벌 방산 4대 강국으로 도약할 수 있도록 기업, 공관 및 전문 기관과 ‘팀코리아’ 협업을 강화해 K방산 수출 확대에 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.