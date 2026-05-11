동묘·종로3가도 아닌···‘경로 무임승차’ 최다 지하철역은

65세 이상 어르신·장애인·다자녀 등 ‘경로 무임승차’가 가장 많은 서울지하철역은 어디일까.

서울교통공사가 올해 1분기(1~3월) 경로 무임승차 이용 현황을 분석한 결과 ‘제기동역’의 경로 무임승차 비율이 47.2%로 가장 높은 것으로 나타났다고 11일 밝혔다. 제기동에서 타는 승객 2명 중 1명이 경로 무임승차 승객이란 얘기다.

올해 1분기 평균 경로 무임승차 비율은 15.1%인데 상위 역은 평균 대비 3배에 달했다. 다만 경로 무임승차는 각종 복지법 등이 정한 바에 따른 것으로 문제는 없다.

제기동역은 1분기 전체 승차 인원 144만명 중 68만명이 경로 무임승차였다. 동묘앞역(42.0%), 청량리역(35.9%), 모란역(35.9%), 종로3가역(32.4%)이 뒤를 이었다.

인원수로만 따지면 경로 무임승차가 가장 많은 곳은 청량리역으로 올해 1분기만 약 76만 명이 이용했다. 종로3가역(73만 명), 연신내역(71만 명), 제기동역(68만 명), 창동역(63만 명), 서울역·고속터미널역(63만명)도 많은 수를 차지했다.

공사 관계자는 “주요 등산로와 인접한 일부 역사에서도 직장인 이용이 적은 평일 오전 10시부터 오후 5시까지 시간대에 경로 승차 비율이 30~40% 수준을 보였다”라고 밝혔다.

실제 지난달 기준 도봉산역(34%), 수락산역(43%), 마천역(43%), 아차산역(33%), 불암산역(40%) 등 주요 등산 거점이 있는 역을 중심으로 평일 오전 10시~오후 5시 사이 경로 무임승차 이용객이 많았다.

호선별로는 1호선의 경로 무임승차 비율이 21.6%로 가장 높았다. 이어 9호선(18.8%), 5호선(17.3%), 3·7호선(16% 안팎)3·7호선(16% 안팎) 순이었다.

서울 시민의 고령화에 따라 경로 무임승차 비율도 완만한 상승세를 보였다. 2024년 14.6%였던 경로 무임승차 비율은 지난해 15%로 0.4%포인트 상승했고, 올해 1분기도 0.1%포인트 증가했다.

마해근 서울교통공사 영업본부장은 “경로 무임승차는 어르신들의 이동권 보장을 위한 필수적인 공공서비스이지만 이용 비율이 지속적으로 증가하며 부담이 늘어나고 있다”라면서 “경로 무임수송 제도의 지속 가능을 위해서 국비 지원 등 재정 지원 방안에 대한 논의가 필요하다”고 말했다.