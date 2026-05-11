‘2차 고유가 지원금’ 국민 70%가 받는다는데···나도 받을 수 있을까

18일부터 10~25만원씩 지급···3월 건보료 기준 대상자 선정 전체 대상자는 약 3600만명 정도···고액자산가 가구는 제외 ‘국민비서’, 지급 대상 여부·지급 금액 등 신청일 이틀 전 통보

오는 18일부터 국민 70%에게 10~25만원의 2차 고유가 피해지원금 지급이 시작된다. 전체 지급 대상자는 3600만명 정도로, 고액자산가 가구는 대상에서 제외됐다. 본인이 지급 대상인지 여부는 국민비서를 통해 확인받을 수 있다.

정부는 11일 관계부처 합동으로 이런 내용의 고유가 피해지원금 2차 지급 계획을 발표했다.

2차 고유가 지원금 신청은 18일부터 7월3일까지다. 금액은 수도권 거주자의 경우 1인당 10만원, 비수도권 거주자는 15만원이다. 인구감소지역 중 우대지원지역 주민은 20만원, 특별지원지역 주민은 25만원을 각각 지급받는다.

지급 대상 선정은 지난 3월에 부과된 건강보험료를 기준으로 했다. 외벌이 가구의 경우 직장가입자는 1인 가구 13만원, 2인 가구는 14만원, 3인 가구는 26만원, 4인 가구는 32만원 이하면 지급 대상이 된다. 지역가입자 대상은 같은 가구원 수별로 각각 8만원, 12만원, 19만원, 22만원 이하다.

다소득원(맞벌이 등) 가구의 경우 외벌이 가구 선정 기준보다 가구원 수를 1명 추가한 기준금액을 적용했다. 예를 들어 직장가입자 2인이 포함된 4인 가구는 4인 가구 직장가입자 건강보험료 기준 32만원이 아닌 5인 가구 기준 39만원 이하를 적용받는다.

고액자산가는 지급 대상에서 제외했다. 가구원의 2025년 재산세 과세표준 합계액이 12억원을 넘거나, 2024년 귀속 금융소득 합계액이 2000만원을 초과하는 경우다. 재산세 과세표준 12억원은 1주택자 기준 공시가격 약 26억7000만원 수준이다. 금융소득 2000만원은 연 2% 이자율 기준 예금 10억원, 배당 수익률 2% 기준 투자금 10억원 수준에 해당한다. 제외 대상은 약 93만7000가구, 250만명 가량으로 파악됐다.

본인의 지급 대상 여부 확인은 ‘국민비서’를 통해 가능하다. 이스란 보건복지부 1차관은 “국민비서에서 ‘고유가 피해지원금’ 알림 서비스를 신청하면 신청일 이틀 전(18일 신청할 경우 16일) 지급 대상 여부와 금액, 신청 방법, 사용 기한 등을 안내받을 수 있다”고 말했다.

그 외 신청 방법과 사용처, 사용기한 등은 1차 때와 동일하다. 온라인·오프라인 신청 모두 시행 첫 주에는 출생 연도 끝자리를 기준으로 요일제가 적용된다. 1차 신청 기간 내에 피해지원금을 신청하지 못한 1차 지급대상자도 2차 신청 기간에 신청할 수 있다.

고유가 지원금 사용지역은 역내 소상공인에게 도움을 준다는 취지에 따라 주소지 관할 지방자치단체로 제한된다. 사용처는 지역사랑상품권으로 지급받은 국민의 경우 주소지 관할 지자체에 있는 연 매출액이 30억원 이하 가맹점에서 자유롭게 이용할 수 있다. 1·2차 지원금 사용기한은 8월31일까지로, 미사용 지원금은 소멸된다.